Immer wenn in Deutschland die Fluglotsen streiken, setzt ein wütendes Protestgeheul ein. "Das ist ein eklatanter Mißbrauch des Streikrechts", heißt es dann. "Niemand hat das Recht, eine privilegierte Stellung skrupellos auszunutzen und zudem der Allgemeinheit zu schaden." Schon gar nicht, wenn es sich um Beamte handelt.

Nun ist es in der Tat lästig, wenn eine Handvoll qualifizierter Spezialisten den Flugverkehr fast lahmlegt. Doch mit Unmut ist da nichts zu holen. Man muß sich vielmehr darauf gefaßt machen, daß diese Form der sozialen Auseinandersetzung in Zukunft noch größere Ausmaße annimmt. Die klassenkämpferischen Franzosen haben bereits den Punkt gefunden, wo sich der Hebel mühelos und zudem äußerst effektvoll ansetzen läßt: in der Abteilung für elektronische Datenverarbeitung (EDV) großer Unternehmen.

In der Tat geht nichts mehr, wenn die Computer erst einmal stillstehen. Ein paar streikwillige Spezialisten genügen, um einen ganzen Betrieb durcheinanderzubringen. Ein Beispiel aus den letzten Wochen: Etwa hundert Leute reichten aus, um die gesamte Sozialversicherung für den Raum Paris zu blockieren – hundert Mitarbeiter, denen gut fünf Millionen Versicherte gegenüberstehen. Pro Tag blieben sage und schreibe 130 000 Anträge liegen. Kann man sich ein machtvolleres Druckmittel zur Durchsetzung sozialer Forderungen vorstellen?

Bei der Staatsbank Crédit Lyonnais merkten die Gewerkschaften schon im Frühjahr 1974, was für ein herrliches Spielzeug man ihnen da in die Hand gegeben hatte. Als die Computer stillstanden, gab es keine Überweisungen und Kontoauszüge mehr, Daueraufträge wurden genausowenig ausgeführt wie Gehaltszahlungen.

Das Beispiel machte Schule, etwa bei der (ebenfalls staatlichen) Konkurrenzbank BNP und bei der Sparkassenzentrale. Im vergangenen Sommer wiederholten die EDV-Leute des Crédit Lyonnais ihre Aktion und bestreikten die Computerzentrale 43 Tage lang – mit den bekannten Folgen, an denen die Bank noch heute herumlaboriert.

Die Gewerkschaften haben schon einen treffenden Namen für diese Form des Arbeitskampfes gefunden: Sie nennen ihn "greve bouchon", das heißt etwa Stöpsel-Streik. Irgendeiner der wichtigen Kanäle im Produktionsfluß wird verstopft, und schon kommt der ganze Betrieb ins Stocken.

Es wäre übertrieben, wollte man schon heute den Teufel an die Wand malen. Auch in Frankreich sind Datenverarbeiter oft besser bezahlt als ihre Kollegen in anderen Abteilungen, bleiben also für Streiks weniger anfällig. Meist sind sie für das Drängen der Gewerkschaften auch weniger empfänglich als die Masse der Arbeiter und Angestellten.