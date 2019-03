Der Krieg findet auf dem Spielbrett statt, mit Würfeln und Figuren. Da überrennt eine gewisse Frau Strauß einen gegnerischen Herrn, der einen guten deutschen Namen trägt. Nicht Meier heißt er, sondern Schmidt, und wer dabei Politisches denkt, ist sicher ein Schurke. Denn Frau Strauß nimmt schließlich „im Handstreich“ ganz Mitteleuropa. Was übrigens Tausende vor ihr schon taten. Denn das Spiel mit dem Namen „Risiko“ und der blitzenden Kanone auf dem Karton liegt seit 20 Jahren in vielen Wohnzimmern. Es wurde 1957 sogar mit dem „Spiele-Oskar“ ausgezeichnet. Daß es jetzt plötzlich zum Politikum wurde und als „Kriegsspiel“ in Telegrammen und Fernschreiben auftaucht, ist denn auch weniger ein schmutziger Schachzug neidischer Konkurrenten als die Folge einer Werbekampagne, die „die vertretbare Grenze für schlechten Geschmack“ weit überschritten hat.

Dies jedenfalls ist die Ansicht der bayerischen FDP. Deren Landtagssprecher Julian Gyger fand vorletzte Woche im Magazin Stern auf Seite 138 angezeigt, was er für das Produkt „mieser und skrupelloser Geschäftemacher“ hält, „deren Gefühl für Anstand und Geschmack auf der Zivilisationsstufe von Neandertalern stehengeblieben ist“. Gyger las in der Anzeige: „Machen Sie Ihre nächste Party zum Schlachtfeld“ und fühlte sich gleich beim nächsten Satz persönlich zu Wortgewalt ermuntert: „Geben Sie das Kommando zum Angriff.“

Gyger tat es, indem er sich „in heiligem Zorn“ an seinen Fernschreiber setzte. Sein getickerter Protest erreichte wenig später nicht nur Spiel-Chef Henri Nannen, sondern auch die Spielwarenabteilungen aller großen Kauf- und Versandhäuser, die auf Gygers Frage, ob sie „eine derartige Geschmacklosigkeit, die jedem Gefühl für Anstand und Moral Hohn spottet, vertreiben“, mit einem leicht verschämten „Ja“ antworteten.

Was sich hier wie ein Skandal in Spielwaren anließ, entsprang dem makabren Einfall von Werbetextern auf der Suche nach Gags. Die Aufforderung, die Party oder das Wohnzimmer „zum Schlachtfeld“ zu machen, wurde von einer Frankfurter Werbeagentur erfunden. Sie versicherte nach Gygers Offensive sogleich, den Text mit dem aggressiven Hinweis „Angriff ist die beste Verteidigung“ für künftige Anzeigen neu zu formulieren.

Stern-Chef Nannen distanzierte sich nicht nur vom ersten Inserat („reichlich geschmacklose Angelegenheit“), sondern stoppte sogar die Produktion der gerade angelaufenen Nummer 47, in der die nächste Anzeige der „Risiko“-Serie gebucht war. Nannen ließ sie herausnehmen, so daß nur noch 400 000 der zwei Millionen Stern-Käufer erfuhren, eine gewisse Susi stehe „mit ihren Truppen in Nordamerika“. Und wie sich in der dritten Anzeige in Asien „die Mutter mit dem Vater um die Weltherrschaft“ schlägt, wird überhaupt nicht mehr zu lesen sein.

Damit glaubt auch der FDP-Mann Gyger sein Ziel erreicht zu haben. „Das Bewußtsein der Werbeagenturen und Anzeigenleiter wurde geschärft“, freut er sich und fordert: „Diese Art Werbung muß aufhören.“ Freilich nicht nur in gedruckter Form. Als der FDP-Geschäftsführer mit seinen für Kriegsspiele vorweihnachtlich geschärften Sinnen am letzten Samstagabend nach der Sportschau ins Münchener Werbefernsehen blickte, entdeckte er Reklame für „Die Panzerschlacht“. Gyger empört: „Und das in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt.“

