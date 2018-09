Inhalt Seite 1 — Tut nicht weh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Herbert Heckmann

Gerhard Zwerenz

Unmöglich ist es, heute keine Satire zu schreiben, und doch zählt das Geschäft des Satirikers in Deutschland zu den schwierigsten Unternehmen des Schriftstellers. Schon ein flüchtiger Blick in die deutsche Literaturgeschichte zeigt, wie arm an guten Satirikern und wie reich an satirischen Vorlagen wir waren. Auch dieser Umstand wäre einer Satire würdig.

Gute Gründe, ein satirisches Spektakel zu veranstalten, waren auch da für das dreißigste Buch von –

Gerhard Zwerenz: „Wozu das ganze Theater“; Verlag R. S. Schulz, Perdia, 1977; 296 S., 23,– DM.

„Lustige Geschichten von Schauspielern, Verlegern, von Frankfurt, seiner Buchmesse und vom lieben schönen Tod“ heißt das Buch im Untertitel. Wieder einmal, wie in seinem Roman „Die Erde ist unbewohnbar wie der Mond“, eine Abrechnung mit Frankfurt. Wenn Zwerenz auch in einem Vorsprach versichert: „Im übrigen sind alle Gestalten und Geschichten frei erfunden so wird der Kenner der jüngsten Frankfurter Ereignisse sofort wissen, wer hier wer und was hier was ist. In einem Falle läßt Zwerenz gar die Katze aus dem Sack. So nennt er im Klappentext das Material für die Buchmessepassagen „vollkommen authentisch, durch Tonbandaufnahmen belegbar“.

Das Leben schreibt nicht nur die schönsten Geschichten, sondern auch die besten Satiren. Daran hielt sich Zwerenz jedoch nicht. Er verwandelte die Realitäten in ein großes Kasperletheater. Für die Hauptperson seines Buches, für den streitbaren Kabarettisten Conan stand der im Oktober 1974 verstorbene Conrad Reinhold Modell. Ihn macht Zwerenz zum Gegenspieler eines Frankfurter Oberbürgermeisters, namens „Atom-Riki“, der die stadtregierende SPD in die Pfanne haut. Auch dafür gibt es Entsprechungen in der jüngsten Frankfurter Vergangenheit. Für subtil ironische Verschlüsselungen hat Zwerenz nie etwas übrig gehabt. Er schreibt mit der geballten Faust. Sein „Atom-Riki“ ist ein eitler, bestechlicher, radfahrender Popanz. Conan dagegen der draufgängerische Kasper, der dem selbstgefälligen Stadtoberhaupt die Leviten liest. Da fliegen buchstäblich die Fetzen, wie das eben zum Kasperletheater gehört. An Stelle von Argumenten hagelt es Pritschenschläge.