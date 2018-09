Die seltsamen Hakenschläge Jimmy Carters

Von Dieter Buhl

Wieder einmal hat Jimmy Carter die Welt zum Kopfschütteln gebracht. Er sagte seine Blitztour nach Übersee ebenso kurzfristig ab – elf Tage durch neun Länder auf vier Kontinenten –, wie er sie Ende September kurzfristig anberaumt hatte. Das Motiv war dasselbe: Erst wollte er aus innenpolitischen Gründen reisen, jetzt bleibt er aus innenpolitischen Gründen zu Hause. Die versetzten Gastgeber quittieren das eigenartige Benehmen des US-Präsidenten auf verschiedene Weise. Ihre Reaktion reicht von kühler Bestätigung des Rückziehers durch das Elysée bis zur "Bekümmerung und Enttäuschung" der Inder.

Schon die Idee der Parforce-Tour durch Südamerika, Afrika, Asien und Europa hatte allerhand Verwirrung gestiftet; ihr Motiv blieb von Anfang an im dunkeln. Wohl hatte Sicherheitsberater Brzezinski wortreich vier Zwecke verkündet: wichtige bilaterale Gespräche zu führen, Bündnisbande zu festigen, mit aufsteigenden Mächten Kontakt zu suchen und die Bereitschaft zu bekunden, mit Ländern Kontakt zu bekommen, die andere soziale, politische und wirtschaftliche Vorstellungen haben. Aber so richtig wollte die Begründung nicht überzeugen. Der Eindruck blieb, daß der Mann aus Plains nach dem alten Ratschlag verfuhr: When in trouble, travel – Wenn es daheim Nackenschläge hagelt, fahr ins Ausland.

Jetzt provoziert Carters abruptes Fahrenlassen seiner Reisepläne mancherlei böse Kommentare. Schon ist die Frage zu hören, ob für Jimmy Carter die "komplexe Welt", von der Zbigniew Brzezinski so gerne spricht, vielleicht eine zu komplizierte Welt ist.

Einen einzigen mildernden Umstand kann der Präsident vorbringen: Seine Präsenz in Washington soll jenem Energieprogramm über die Hürden helfen, das den verschwenderischen Ölverbrauch der Amerikaner bremsen, ihren steigenden Ölimport (fast 50 Prozent ihres Bedarfs) drosseln soll. Dieser Vorsatz Carters liegt im Interesse vieler Länder, gerade der europäischen.

Heute schon bereitet der amerikanische Öldurst vielen Industriestaaten und der Dritten Welt Sorgen. Bald wird das Land ein Drittel der Opec-Jahresproduktion aufkaufen. Engpässe bei der Versorgung der Welt, mit Sicherheit aber steigende Ölpreise, wären unvermeidlich, falls es so weiterginge. Wenn es Carter und seinem persönlichen Einsatz nun gelänge, Ende November sein Energieprogramm durch den Kongreß zu boxen, so hätte er ein Alibi für die Streichung der Reise. Aber ein solcher Erfolg ist fraglich.