Von Fritz J. Raddatz

Ein Wortgespenst geht um in Europa, das Wortgespenst des Revisionismus. Als Anklage (etwa in den Stalinschen Prozessen) oder als Selbstdefinition (etwa in Grass’schen Wahlreden) wechselt der Begriff über alle Grenzen, sowohl der Ideologien als auch der Länder. Eine Definition steht bis zur Stunde aus. Helga Grebing, Professor für neuere Geschichte an der Universität Göttingen, hat mit dem Buch

Helga Grebing: "Der Revisionismus"; Verlag C. H. Beck, München 1977; 28! S., 24,– DM

einen grandiosen und rundum geglückten Versuch unternommen, diesen Begriff historisch abzuleiten und aktuell zu erläutern. Der Schwierigkeit ist sie sich auf glückliche, weil ständig dialektisch argumentierende Weise bewußt, wenn sie etwa ihre kurze Einleitung mit dem Satz summiert: "Was weiß der Leser jetzt? Nicht mehr als: Marxismus ist Revisionismus, ist Marxismus, ist Revisionismus."

Was sie dann aber leistet an sorgfältiger Arbeit und genauester Durchdringung der einzelnen Positionen, ist geradezu bewundernswert. Kaum irgendwo ist auf so knappem Raum eine so leicht lesbare und intelligente Interpretation von Eduard Bernsteins Position erhältlich, der keineswegs Marx verfälschen wollte, sondern sich im Gegenteil an Marx’ eigenes Gebot hielt, Modifikationen seiner Aussagen jeweils mitzubedenken. Gerade das a-historische Für-sakrosankt-Nehmen Marxscher Analysen und Prophezeiungen war es ja, gegen das Bernstein sich wandte. Seine gesamte Lebensarbeit bestand darin, die Resultate des Marxschen Denkens einer ständigen Überprüfung zu unterziehen; und das heißt allerdings, auch Fehler so zu benennen – etwa die These von der zwangsläufigen Revolution in den hochindustrialisierten Ländern und der in absehbarer Zeit sichtbar werdenden Unfähigkeit des Kapitalismus, sich zu modifizieren und zu erneuern : "Es sind keine antimarxistischen Gedanken, die ich da ausspreche, es sind Folgerungen, die, wenn auch Marx selbst sie nicht gezogen hat, doch im Einklang mit dem Fundamentalgedanken seiner Theorie stehen."

Helga Grebing gelingt es, Bernsteins Hauptthese, in der er den ständigen revolutionären Prozeß einem nahezu traumatisch-prophetisch ausgerufenen Endziel gegenüberstellte, deutlich zu charakterisieren und auch Rosa Luxemburgs scharfe Polemik nicht nur klarzumachen, sondern ihrerseits in ihren Begrenzungen zu interpretieren: "Sozialismus ist für Rosa Luxemburg nur möglich unter der Voraussetzung der unaufhebbaren Verschärfung der inneren Widersprüche des Kapitalismus und daraus resultierend seines notwendigen Zusammenbruchs und der mit ihm verbundenen unvermeidlichen politischen Revolution. Bei Bernstein werde demgegenüber – sagt Rosa Luxemburg – die historische Notwendigkeit des Sozialismus erneut zu einer Utopie. Das bedeute, daß Bernstein nicht mehr auf dem Boden des wissenschaftlichen Sozialismus stehe und deshalb die Partei verlassen müsse."

Die Souveränität profunder Materialkenntnis erlaubt es Helga Grebing, gleich im Anschluß Karl Korschs Kritik an Rosa Luxemburg einzuführen, der von einer "merkwürdigen ideologischen Verblendung" Rosa Luxemburgs sprach. Korschs Werdegang vom orthodoxen Marxisten zum Lenin-Kritiker, sein immer wesentlicher werdender Dissens mit dem ehemaligen Kampfgefährten Georg Lukács und dessen eminent widersprüchlicher Position zwischen einerseits (von Lenin verurteilten) Ultralinken und andererseits (von den Stalinisten angegriffenen) Revisionisten liest sich nahezu spannend. Eine Zeitungsrezension bietet leider nicht hinreichend Platz, um diese komplizierten ideologischen Prozesse und ihre – bis hin zum Budapester Aufstand und Prager Frühling – praktisch-politischen Konsequenzen nachzuzeichnen.