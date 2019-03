Zwischen 1960 und 1977 hat sich die Zahl der Studenten verdreifacht. Bei der heutigen Arbeitsmarktlage bedeutet dies: Die Kluft zwischen Bildungssystem und Beschäftigungssystem wird immer größer.

Ein großes Problem aller Reformen des Bildungswesens sind die langen "Produktionsperioden". Wer 1977 in eine Gesamtschule eingeschult wird, verläßt erst 1992 die Hochschule. Er kommt also erst eine halbe Generation später ins Berufsleben.

Die Geburtenziffer lag bis Mitte der fünfziger Jahre in der Bundesrepublik konstant bei 800 000. Sie stieg Mitte der sechziger Jahre auf 1,1 Millionen. Diese jährlich zusätzlichen 300 000 Kinder werden von jetzt an die Schulen, Berufsschulen und Hochschulen außerordentlich belasten. Erst Anfang der siebziger Jahre gingen die Geburten wieder zurück auf 600 000.

DIE ZEIT hat zu einer Diskussion eingeladen, auf der verschiedene Fachleute die Frage diskutieren, wie die Probleme von Bildung, Ausbildung und Beschäftigung gelöst werden könnten.

Eine ZEIT-Diskussion über die Zukunftschancen der Studenten – Der Konkurrenzkampf wird härter

ZEIT: Wie überall, so gibt es auch in der Bildungspolitik Moden. Vor zehn Jahren waren die Bildungsexperten und die Fachleute überzeugt, die Öffnung der Universität werde zu mehr sozialer Gerechtigkeit und zu weniger sozialen Konflikten in der Gesellschaft führen. Heute weiß man, daß dieses Ziel nicht erreicht worden ist. Zwar ist vielen jungen Menschen, die bisher bildungsmäßig benachteiligt waren, der Zugang zur Universität eröffnet worden. Aber die eigentlich damit verbundenen Ziele sind nicht erreicht worden; vielleicht deshalb nicht, weil man sich zu sehr auf das rein Organisatorische und Quantifizierbare beschränkt hat und zu wenig über die Inhalte und Funktionen wissenschaftlichen Ausbildung nachgedacht hat.

Eine alles überwölbende Frage gehört vielleicht an den Anfang: Soll eigentlich jeder, der studieren will, studieren können? Ist es tatsächlich so: Je mehr Hochschulbildung, desto besser? Sind 30 Prozent der Schulabgänger besser als 25 Prozent und 50 Prozent besser als 30 Prozent?