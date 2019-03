Sagt heute jemand "Böll", blicken alle hastig in die Runde; und schreibt man gar den Namen, heißt es: bitte nicht schon wieder! Doch. Dies knechtische Kopf- und Schwanzeinziehen, dies vielmalige Verleugnen unsrer Vernunft vor der Kulisse krähender, auf Misthaufen scharrender Hähne darf nicht weitergehen ... Drei Städte zogen Camus’ "Gerechte" zurück... Natürlich, man kann statt Camus auch Claudel spielen, das ist katholischer; warum aber haben wohl die Dramaturgen jener drei Städte sich an Camus erinnert? Weil das Thema der "Gerechten" zur Diskussion des Terrorismus paßt, als Fallstudie.

Michael Skasa: "Ganze Abteilung: kusch" in "Theater heute", 11 / 1977.

Neue Töne

Verschoben, geschnitten, abgesetzt: kaum eine Woche vergeht ohne die Kunde von einer neuen, politisch motivierten Programmänderung beim Fernsehen, beim Rundfunk, beim Theater. Wie weit sind wir noch entfernt vom Diktat der Duckmäuser, die Demokratie mit Ruhe im Lande verwechseln? Der jüngste Fall (nein, nicht von Zensur, denn die findet ja bekanntlich nicht statt) ereignete sich beim WDR, dessen neue Herren auch einen neuen Stil pflegen. Für die Musik-Redaktion des WDR-Fernsehens hatte Yaak Karsunke einen Sechzig-Minuten-Film mit dem Titel "Neue Töne. Die Entwicklung des Komponisten, Ludwig H. in den Jahren 1966–1976" geschrieben: ein auf Interviews mit verschiedenen Musikern basierendes Porträt einer Politisierung unter dem Eindruck der Ereignisse von 1968 – ein Weg keinesfalls in den Terror, sondern in die kritische Reflexion. Abgenommen wurden die "Neuen Töne" noch vom Fernsehdirektor Werner Höfer und vom Kultur-Chef Hans-Geert Falkenberg im Sommer dieses Jahres. Jetzt aber, kurz vor der für den 29. Oktober geplanten Ausstrahlung, nahmen Höfers Nachfolger Heinz Werner Hübner und der inzwischen für die Musikredaktion zuständige Hauptabteilungsleiter Katz unversehens Anstoß. Mit der Begründung, solche Sätze paßten nicht in die gegenwärtige politische Landschaft und könnten falsch interpretiert werden (so die Erklärung des WDR-Pressesprechers Michael Schmidt-Ospach), wurde die Entfernung folgender Dialog-Stelle verlangt: "Wer hat denn angefangen mit der Gewalt? Hat der Ohnesorg einen Polizisten erschössen – oder hat ihn ein Polizist erschossen?" Im Film fällt dieser Satz nicht 1976, sondern 1968, unter dem Eindruck der Berliner Oster-Unruhen, nach dem Attentat auf Rudi Dutschke, kurz zuvor sieht man die entsprechenden Szenen aus der historischen "Tagesschau". Doch die Tatsache, daß der Student Ohnesorg von einem Polizisten erschossen wurde, darf nach dem Willen der WDR-Oberen dem Publikum des Jahres 1977 nicht mehr zugemutet werden. Darf, wer dies versucht, vielleicht schon ein "Sympathisant" genannt werden? Karsunke, sein Regisseur Hanno Brühl und der zuständige WDR-Redakteur Heinz Trenczak weigerten sich, den inkriminierten Text aus dem Film zu schneiden. Daraufhin, wurde er abgesetzt. Als Vertreter des Autors haben sich die Berliner Sektion des VS und der Verlag der Autoren an den WDR gewandt. Noch warten sie auf eine Antwort. Neue Töne?

Justiz als Literaturkritiker

Im neuen Strafvollzugsgesetz vom 16. März. 1976 steht unter anderem dies: "Im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen" (§ 2). – "Das Leben im Vollzug soll den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen werden" (§ 3). – "Der Gefangene darf in angemessenem Umfange Bücher und andere Gegenstände zur Fortbildung oder zur Freizeitbeschäftigung besitzen ... Dies gilt nicht, wenn der Besitz, die Überlassung oder die Benutzung des Gegenstands 1. mit Strafe oder Geldbuße bedroht wäre oder 2. das Ziel des Vollzugs oder die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt gefährden würde" (§ 70). In der Justizvollzugsanstalt Wuppertal wurde das folgendermaßen berücksichtigt: Der einsitzende Untersuchungsgefangene Dietmar B. hatte sich einige Zeitschriften und Bücher bestellt, darunter den im Verlag Atelier im Bauernhaus, Fischerhude, herausgegebenen Band "Strafjustiz – Ein bundesdeutsches Lesebuch". Darin sind Beiträge von etwa achtzig Schriftstellern, Journalisten, Rechtssoziologen, Juristen, Graphikern und auch Betroffenen zu Problemen der Strafjustiz enthalten, und zwar in Form von Gedichten, Prosa, Essays, Briefen, Erfahrungsberichten, Karikaturen und so weiter. Es handelt sich also um ein literarisches Buch zu einem Sachthema. Die Aushändigung dieses Buches sowie weiterer Schriften wurde dem Häftling B. verweigert. In einem Beschluß des Landgerichts Wuppertal heißt es: "Die genannten Schriften sind zur Habe des Untersuchungsgefangenen zu nehmen ... Ein Heraustrennen beanstandeter Seiten oder Blätter hat der Untersuchungsgefangene grundsätzlich abgelehnt, weshalb die Schriften insgesamt angehalten werden mußten."

