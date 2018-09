Mit unerwarteter Selbstkritik hat Österreichs Hoteliervereinigung, die sich jetzt zur 25. Generalversammlung traf, auf die für sie sehr enttäuschende Sommersaison reagiert: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt nicht immer. Österreich hat den Ruf eines billigen Reiselandes längst verloren. Komfort und gastronomisches Angebot erreichen im Verhältnis zum Preis nicht immer den internationalen Standard.“ So faßte es die Generalsekretärin des Verbandes, Eva Träxler, zusammen. Mit einem Teil ihrer Mitglieder ging sie heftig ins Gericht: „Auf ihren leeren Betten sitzengeblieben sind jene, die durch Generationen nichts an ihrem Gewerbe änderten, und mit ihnen alle, die in einer simplen Aufstockung der Bettenkapazität das große Geschäft witterten.“

Solche gänzlich „unösterreichischen“ und offenen Worte hören die deutschen Gäste aus ihrem liebsten Urlaubsland jenseits der Grenzen gern. Im vergangenen Sommer kamen erstmals in nennenswertem Umfang Klagen über nachlassenden Service und hohe Preise. Angesichts dessen ist es erfreulich, daß die Hoteliers ohne langes Warten reagieren und ihr Preisniveau „vor allem im Sommer“ überdenken wollen.

Sie gehen dabei von zwei Voraussetzungen aus: Für die nächste Zeit ist mit kaufkraftschwächeren Gästen zu rechnen, doch die Besucher werden sich nicht mit verminderter Qualität im Urlaubsort abfinden. Für die Österreicher führt diese Analyse zu dem Schluß, neue Gästekreise ansprechen zu müssen. In der Schweiz ist man bei gleicher Einschätzung der zukünftigen Entwicklung zu einem etwas anderen Schluß gekommen. Schmidhausen Dozent an der Hochschule St. Gallen, fordert mehr Angebote „für die untere und breite Mittelklasse“.

Die Schweizer Prognose unterstreicht, was die Österreicher am eigenen Leib gespürt haben: Angesichts preiswerter Flugpauschalreisen und heftiger Bemühungen der deutschen Feriengebiete ist der Preis eines Urlaubsangebots bei der Wahl des Ferienziels mehr denn je von Bedeutung – für die von steigenden Lohn- und Energiekosten gebeutelten Hoteliers eine strapaziöse Perspektive, für die Reisenden allerdings ein erfreulicher Ausblick. K. V.