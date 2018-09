Die Neuorientierung der FDP und des DGB in Sachen Kernenergie sowie die sich auch in der SPD abzeichnende Wendung empfanden die Börsianer als eine Art Erlösung. Kommt der Bau stillgelegter Kernkraftwerke in Gang – und damit dürfte innerhalb der nächsten beiden Jahre zu rechnen sein –, ist ein wichtiger Schritt zur Überwindung des Konjunkturtiefs getan.

Deshalb wurde der Kreis der kaufenswerten Kernenergie-Werte an den deutschen Börsen von vornherein sehr weit gezogen. In ihm liegen nicht nur die eigentlichen Kraftwerksbauer wie Siemens (über die Kraftwerk Union), sondern auch Versorgungs- und Bauwerte. Dazu treten Maschinenbauunternehmen wie GHH. Nach vorsichtigen Schätzungen ist im Kraftwerksbereich ein Auftragsvolumen von 30 Milliarden Mark blockiert. Seine Freigabe müßte mehr als alle staatlichen Konjunkturförderungsprogramme wirken.

Die Neuorientierung im Kernkraftwerksbau hat auch im Ausland Beachtung gefunden. Immer mehr Amerikaner bezeugen für deutsche Aktien Interesse – trotz der für Ausländer diskriminierenden Steuergesetzgebung. Gekauft werden allerdings nur wenige Spitzenwerte, wobei diesmal die Aktien der Großchemie wegen der in diesem Jahr drastischen Gewinnverminderung ausgespart bleiben. Dagegen regt sich wieder Interesse für Mannesmann, obwohl auch hier in diesem Jahr ein empfindlicher Ertragsschwund eingetreten ist. In Börsenkreisen geht man indessen davon aus, daß sich die Lage 1978 wieder bessern wird.

Die neuerdings im Einzelhandel festzustellende Geschäftsbelebung lenkt die Aufmerksamkeit auf die Kaufhaus-Aktien. Aber der richtige Schwung im Handel mit ihnen ist bisher ausgeblieben. Man weiß, daß die letzten Jahreswochen – mögen sie auch noch so gut werden – das Umsatzdefizit dieses Jahres nicht auszugleichen vermögen.

Um im „Konsum“ zu bleiben, stürzten sich zu Beginn dieser Woche die Spekulanten auf Salamander-Aktien. Dunkler Punkt an der Börse: die Lufthansa-Vorzugsaktie. Durch Bombendrohungen ist ihr Kurs um mehr als zehn Prozent zurückgefallen. Noch fehlt der Mut, hier gegen den Strom zu schwimmen. K. W.