Die Zusage der Siemens-Verwaltung, für 1976/77 (30. 9.) wieder acht Mark ausschütten zu wollen, haben die Ausländer mit Kaufaufträgen für Siemens-Aktien honoriert.

Zur Bedienung der Dividende muß Siemens einen Betrag von 257 Millionen Mark zur Verfügung stellen. Imponiert haben neben der aktionärsfreundlichen Dividende auch die vorgelegten Umsatz- und Auftragszahlen. Der weltweite Umsatz wird mit 25,2 (20,7) Milliarden Mark angegeben, der Auftragsbestand nahm in der Berichtszeit von 21,9 auf 25,7 Milliarden Mark zu. Mehr als die Hälfte des Umsatzes und des Auftragseinganges werden im Ausland erzielt. Ohne die Einbeziehung der Kraftwerk Union und der Transformatoren Union errechnet sich eine Umsatzzunahme um sechs Prozent. Die Zahl der Siemens-Mitarbeiter ist durch die Einbeziehung der beiden Unternehmen von 304 000 auf 319 000 gestiegen. Ohne Berücksichtigung der Eingliederung hätte sich eine Schrumpfung des Personalbestandes um 3 (4) Prozent ergeben.

Bei Rollei sind weitere Entlassungen angekündigt.

Nach Schließung des erst vor sechs Jahren fertiggestellten Zweigwerkes in Uelzen (Niedersachsen) sind bei den Rollei-Werken, Braunschweig, neue Massenentlassungen unvermeidlich geworden. Im kommenden Jahr sollen in Braunschweig rund 400 Arbeitskräfte freigesetzt werden. In diesem Jahr haben sich die Umsatzerwartungen wieder nicht erfüllt. Deshalb ist erneut mit einem Verlustabschluß zu rechnen. Der Sozialplan für die zu entlassenden Mitarbeiter wird abermals Millionen verschlingen, so daß der Hauptaktionär, die Norddeutsche Landesbank, vermutlich auch 1978 beträchtliche Mittel für ihre Defizit-Tochter aufbringen muß. Der Sanierungsbeitrag dürfte dann nach einer Rechnung der „Börsen-Zeitung“ an die halbe Milliarde Mark heranreichen.

Nach der Deutschen Bank hat jetzt auch die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank in München eine Kapitalerhöhung angekündigt.

Die Aufstockung des Grundkapitals erfolgt im Verhältnis 5:1 um 60 auf 360 Millionen Mark. Der Ausgabekurs von 125 Mark ist erheblich niedriger als der für die jungen Aktien der Deutschen Bank, die immerhin 200 Mark kosten. Die jungen Aktien der Hypobank sind erst vom nächsten Jahr an dividendenberechtigt. Sie können bis zum 17. Januar bezogen werden. Die Transaktion wird mit einer Geschäftsausweitung begründet.