Von Wilhelm Drühe

H auptbahnhof Düsseldorf, 3. Oktober 1977 Das Schild in der Bahnhofshalle ist nicht zu übersehen: Sammelstelle Wehrpflichtige. Sie versammeln sich, in kleinen Gruppen stehen sie zusammen, rauchen und reden. Die Stimmung ist gedrückt, einer versucht, witzig zu sein, er kommt nicht an. Und dann kommen die "anderen": ein Feldwebel, ein Unteroffizier – die "Neuen" werden zu den Bussen geführt, die erste Berührung mit "Nato-oliv". So beginnt es zwischen Flensburg-Weiche und dem Allgäu wie in jedem Quartal: Bundeswehr als Sozialisations- Agentur nennen es die Fachleute, die Eltern und die Älteren sagen: "Der Kurt muß zu den Soldaten", und er über sich selbst: "Ich bin jetzt beim Bund." Was erwartet ihn in der Kaserne?

Wenig Durchblick

Der Kompanieblock ist in Stationen aufgeteilt, Kurt Berger ist bei Station 3: "Empfang von Innendienstmaterial." Er findet sich nicht zurecht, oder nur schwer. Aber im Arbeitsamt bei der Berufsberatung war es nicht viel anders. Da sind die vielen In-sider, und er ist nur Out-sider. Er merkt aber bald schon den feinen Unterschied: Da sind einige, die sind wirklich hilfsbereit, "echt Kumpel" – und da sind andere, die sind, zurückhaltend, sie lassen es fühlen, daß sie sich hier schon auskennen und auch etwas zu sagen haben... In der Firma war es übrigens ähnlich, aber hier ist man mehr ausgeliefert. Weil man so wenig "Durchblick" hat, kann man so wenig machen.

Es wird ein langer Tag. Immer kommt etwas Neues, schließlich zwischen 20.30 und 22.00 Uhr die Beschäftigung mit der neuen "Wohnung": Bettenbau, Alarmstuhl, Stuben- und Revierreinigen ... Kurt Berger hatte gehofft, daß man wenigstens auf der Stube eine Oase haben würde. Doch auch hier ist alles Dienst. Und dann die anderen, acht Fremde, gleichaltrig und – wie er – zum "Bund" geholt.

Um 5.40 Uhr ist am nächsten Morgen Wecken, um 7.35 Uhr beginnt der Dienst, die Grundausbildung läuft auf vollen Touren. Der Tag ist verplant, am Schwarzen Brett hängt der Dienstplan. Nach einigen Tagen verändert sich die Tonart der Ausbilder; merklich. Kurt Berger hatte sich gerade, bei der Gefechtsausbildung in den fünf Minuten Zigarettenpause mit einem aus der Gruppe unterhalten. Die jungen Rekruten meinten, daß es doch nicht so schlimm geworden sei, wenn auch der ständige "Streß" auf die Nerven gehe. Beim Antreten nach der Pause fing es dann anders an: "Sie sollen sich ausrichten und keinen Pißbogen bilden!" Dieser Unteroffizier konnte es gut: "Wenn ich lache, dann lacht der Teufel!" hieß es Minuten später – und sie lachten dann etwas unsicher. Machte er diese Sprüche, um Lacher auf seiner Seite zu haben? Oder war er wirklich ein Sadist? Sie nannten ihn dann später den "Gummimann"; seine Standardwendung im Kasernenblock war: "Sie sollen laufen, ich will Gummi riechen!"

An der Umgangssprache wird die Problematik dieser Bundeswehr deutlich. Es geht nicht um die Extrembeispiele, die der Wehrbeauftragte in seinem Jahresbericht mit schöner Regelmäßigkeit aufführt, um dann anschließend zu sagen: Innere Führung hat sich bewährt, wird praktiziert – das sind eben nur Ausnahmen. Eine Erklärung ist auch nicht: Bundeswehr ist eben eine "Männergemeinschaft". Das Schlüsselwort ist "Auftrag" : den haben sie in der Bundeswehr, vom Generalinspekteur bis zum Gefreiten, politisch gerechtfertigt und parlamentarisch kontrolliert – und sie haben die vielen, die eben diese Sache mit dem Auftrag anders sehen. "Die Pflichterfüllung des Soldaten durchzusetzen und zugleich seine Rechte zu garantieren, ist Aufgabe der Inneren Führung", hatte es so schön in der ZDv 10/1 geheißen. Der Feldwebel Krüger hatte es gelernt, man hatte es ihm in Koblenz auf der Schule für Innere Führung erklärt – und er war auch überzeugt davon, daß man es so machen müßte – aber mit diesen Rekruten...