Wiederum ist eine Terroristin in ihrer Zelle erhängt aufgefunden worden, diesmal in einer bayerischen Haftanstalt, wo dergleichen wie in Stammheim angeblich niemals passieren konnte. Der Tod der Ingrid Schubert enthüllt aufs neue die Hilflosigkeit der Strafvollzugsbehörden im Umgang mit Terroristen.

Selbstmord im Gefängnis ist vielleicht unvermeidbar, aber peinlich für den Staat, dem auch das Leben der Gefangenen zu schützen aufgegeben ist. Vorkommnisse wie in Stammheim und Stadelheim haben überdies politische Folgen: Sie vermehren die antideutschen Vorurteile im Ausland, wo Selbstmorde der Terroristen vielfach in Morde umgemünzt werden; und sie schaffen unter Umständen neue Proselyten des Terrorismus unter einer unzufriedenen Jugend. Darum wurde in den letzten Wochen vorbeugend die Aufsicht in den Strafanstalten drastisch verschärft, und darum wird sie jetzt sogar auf das Maß des Nürnberger Kriegsverbrechergefängnisses hinaufgeschraubt (das freilich Pannen nicht ausschloß: Göring nahm sich dort das Leben).

Doch je mehr der Staat die Freiheit eines Gefangenen, die Stunde seines Todes selber festzulegen, einengen will, desto inhumaner muß er sich verhalten. Womöglich produziert er durch immer mehr Beschränkungen und Eingriffe erst recht das Ergebnis, das er zu vermeiden trachtet. Deshalb wird sich der Strafvollzug nicht allein auf Guckposten und Dauerleuchten verlassen können; er wird sich auch wieder auf den Rat von Psychologen, Psychiatern und Sozialbetreuern besinnen müssen. Ein Patentrezept ist dies freilich auch nicht. k. h. j.