Von Hanns Grössel

Am 9. April 1842 wurde Charles Baudelaire einundzwanzig Jahre alt und volljährig: Er konnte über einen Anteil an dem Vermögen seines 1827 gestorbenen Vaters verfügen. Während seiner Schüler- und frühen Studentenzeit hatte er Schulden gemacht, hatte sich 1841 eine Syphilis zugezogen, und in den zwei darauffolgenden Jahren gab er 45 000 Francs aus, was seine Mutter und seinen Stiefvater, den General Aupick, dazu veranlaßten, ihn im September 1844 der Vormundschaft des Notars Narcisse-Désiré Ancelle unterstellen zu lassen, unter der er zeitlebens blieb. Verschuldung, Geschlechtskrankheit, Entmündigung: drei entscheidende Begleitumstände seines künftigen Lebens- und Leidensweges waren gegeben.

Ein Großteil der Schuldenlast war dadurch entstanden, daß Baudelaire bei Antoine-Jean-Marie Arondel, einem wenig seriösen Antiquitätenhändler und selbsternannten "Historienmaler", etliche nicht immer echte Gemälde und Radierungen gekauft hatte – der Grundstock einer Sammlung, die im Laufe der Jahre auf mehr als dreihundert Werke anwuchs. Baudelaires Eltern waren beide Amateurmaler, und von früh an hatte er, wie er in seinen autobiographischen Aufzeichnungen schreibt, eine "fortdauernde Neigung zu allen bildlichen Darstellungen". Eigene zeichnerische Begabung bewies er schon während seiner Schuljahre am College royal in Lyon, wo er einen Ersten Preis für Zeichnen erhielt; aus späteren Jahren sind Zeichnungen und Selbstbildnisse von ihm bekannt, die keinen Geringeren als Honoré Daumier zu dem Urteil bewogen: "Wenn Baudelaire die Fähigkeiten, die er der Dichtung gewidmet hat, auf die Malerei angewandt hätte, er wäre ein ebenso großer Maler wie Dichter gewesen."

Aus solchen Voraussetzungen wird verständlich, daß seine erste Veröffentlichung eine kunstkritische Broschüre war, die Besprechung des "Salons" im Jahre 1845, die er noch mit "Baudelaire-Dufays" zeichnete (Dufays war der Mädchenname seiner Mutter).

Obwohl Baudelaire sein Leben lang als Kritiker und Theoretiker weitergearbeitet hat und obwohl die Ergebnisse dieser Arbeit einen in jeder Hinsicht bedeutenden Teil seines Gesamtwerts ausmachen, sind "von all seinen Werken, die Kunstschriften in Deutschland am wenigsten bekannt geworden". Friedhelm Kemp stellt das im Anhang zum ersten Band der neuen deutschen Gesamtausgabe fest, die seit zwei Jahren im Münchner Heimeran Verlag erscheint –

Charles Baudelaire: "Sämtliche Werke/Briefe", in acht Bänden; herausgegeben von Friedhelm Kemp und Claude Pichois in Zusammenarbeit mit Wolfgang Drost. Band 1: "Juvenilia – Kunstkritik/1832–1846", aus dem Französischen von Guido Meister, Friedhelm Kemp, Dolf Oehler, Ulrike Sebastian und Wolfgang Drost, mit Kommentaren von Friedhelm Kemp und Wolfgang Drost. Heimeran Verlag, München, 1977; 523 S., Leinen 54,– DM, Subskriptionspreis 45,– DM; Leder 72,– DM.

Auf deutsch sind kunstkritische Schriften von Baudelaire zuletzt 1925 innerhalb einer dreibändigen Werkauswahl von Franz Blei veröffentlicht worden – in Übersetzungen, an denen Kemp mit Recht "geringe Sorgfalt", "verluderten Stil" und "grobe Fehler" bemängelt und die nach 1945 auch keine Neuauflage erlebt haben. Deshalb kommt dem jetzt vorgelegten Band womöglich noch größere Bedeutung zu als den um die "Fleurs du Mal" und die "Nouvelles Fleurs du Mal" zentrierten Bänden 3 und 4, mit denen die Edition begonnen worden ist.