WDR, Freitag, 18. November: „Drei Tage in Stettin“; von Boleslaw Sulik (Buch) und Leslie Woodhead (Regie)

Fahles Licht fällt auf regennassen Zement. Ein Mann in Hut und Mantel tritt aus dem Dunkel, nähert sich allein dem Werktor, hinter dem behelmte Streikposten dicht aufgereiht stehen, Eisenstangen in den Händen. Am Maschendraht begehrt er Einlaß: „Mein Name ist Edward Gierek. Ich bin der Erste Sekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei.“ Eine Szene, die man nicht so leicht vergißt. Sie ist historisch, sie ist ungeheuerlich: In der Nacht zum 25. Januar 1971 wagte es zum erstenmal der Parteichef eines Ostblocklandes, demonstrierenden Arbeitern entgegenzutreten und mit ihnen offen zu reden.

Dies ist der Glücksfall einer filmischen Rekonstruktion. Jedes Wort des Streitgesprächs ist belegbar – die Tonbänder jener siebenstündigen Diskussion auf der Stettiner Werft „Adolf Warski“ waren in den Westen geschmuggelt worden. Der Vorsitzende des Streikausschusses, Edmund Baluka, nach Westeuropa emigriert, hat bei den Dreharbeiten Regisseur, Schauspieler und Statisten – englische Arbeiter – beraten. Die Grenzen zwischen Realität und Spiel zerfließen. Eben sieht man noch in einer kurzen Stummfilmszene Baluka neben Gierek sitzen, da schlendert ein älter und voller gewordener Baluka über ein Werftgelände in Manchester, stellt die Darsteller vor, die gleich in Rollen von Parteichef und Streikführer schlüpfen werden.

Der Film holt seine Spannung aus dem Wechsel von dramatischen Auftritten in der Werkshalle und Rückblenden auf jene drei Streiktage, von denen hierzulande kaum jemand erfahren hat (obschon es darüber ein Buch aus dem Trikont-Verlag gibt): In den Nachwehen der blutigen Dezemberunruhen, die Gomulkas Sturz bedeuteten und Gierek an die Macht brachten, treten ein paar tausend Werftarbeiter in Stettin abermals in den Streik. Sie halten die Werft (ihre Werft) so lange besetzt, bis der Parteichef ihre Forderung annimmt und zu ihnen kommt. Gierek (großartig getroffen in Maske und Gestik des Schauspielers Leslie Sands) stellt sich in männlich-offener Art („Ich bin ein Arbeiter wie ihr! Ich habe keine Angst vor euch!“), wirbt um Vertrauen, gibt hier nach und beschönigt dort, mal ein gütiger, mal ein zorniger Vater, der aber nie ganz die listig-berechnende Schlauheit des erfahrenen, hartgewordenen Funktionärs vergessen läßt. Sie reden miteinander, aber ohne Herzlichkeit.

Das Aufregende ist weniger Giereks Rede, vielmehr sind es die polnischen Arbeiter: wie sie über die Manipulation der Werksleitung und der Partei in Zorn geraten, wie sie schwanken zwischen Wut und Besonnenheit, wie im Angesicht schwerbewaffneter Miliz und geängstigter Familien allmählich die Entschlossenheit nachläßt, die Nervosität steigt, erste Anzeichen von Verrat und Ermüdung sichtbar werden. Und dann die Begegnung mit dem Parteichef: wie sie da frisch von der Leber weg reden, furchtlos, mit heiligem Ernst, erregt oder ruhig, witzig und sarkastisch. Sie haben die Wirklichkeit des „Sozialismus“ am eigenen Leibe erfahren: Es geht ihnen nicht nur um Löhne, Arbeitsnormen, Gesundheitsschutz – sie wollen Gerechtigkeit, verlangen Bestrafung jener, die ihre Kollegen von hinten erschossen, blutig geprügelt, in Nylonsäcken verscharrt hiben, sie prangern die Lügen der Parteipresse an, sie verlangen Freiheit der Rede und Information, wollen Mitbestimmung. Sie können nicht mehr atmen in der Stickluft eines Arbeiterstaates, der Arbeiter „wie Ratten jagt“ und ihre halberwachsenen Kinder zu Verbrechern stempelt. Sie nennen es einen „Streik für die Wahrheit“.

Es gibt Momente, da verbreitet sich das Gefühl, als lebten diese Streikenden tatsächlich auf einer „Insel echter Arbeiterdemokratie“ (so höhnt der neue Innenminister), als verwirkliche sich der schöne Traum: die Führer hören auf die Klagen des Volkes, das Volk begreift die Schwere der Verantwortung seiner Führer, und gemeinsam schaffen sie ein besseres Polen. Ein paar Sequenzen am Schluß – und der Schein ist zerstoben. Längst hat die gedemütigte Miliz ihre Rache genossen. Die Streikführer wurden kaltgestellt, des Arbeitsplatzes verwiesen, fortgelobt, durch Rufmord (oder Schlimmeres) erledigt. Gierek hat nicht mehr das volle Vertrauen der Arbeiter, neue Streiks folgten („Arbeiter, die streiken, sind nicht die Eigentümer ihrer Betriebe“, folgerte schon 1968 Robert Havemann). Und es bleibt nichts Erhebendes außer den wehmütigen Klängen der „Stettiner Ballade“ von dem Volk, das nach Freiheit dürstet und in „Sowjetketten“ liegt. Karl-Heinz Janßen