Der Flick-Konzern wird eine Kommanditgesellschaft auf Aktien.

In der Friedrich Flick Industrieverwaltung KGaA, Düsseldorf, werden die Aktivitäten des Konzerns künftig zusammengefaßt sein. In ihrer Bilanz per 31. Dezember 1977 wird sie ein Grundkapital von 700 Millionen Mark sowie Rücklagen von 211 Millionen ausweisen. Die Aktien sind sämtlich im Besitz der Kommanditaktionärin Friedrich Flick KG. Die Geschäftsführung der KGaA besteht aus Friedrich Karl Flick (Vorsitzender), Eberhard von Brauchitsch, Guenther Max Paefgen und Hanns Amt Vogels als persönlich haftende Gesellschafter, sowie aus Rudolf Diehl, Harald J. Schroeder, Adolf Thomae, Fritz Wacker und Fritz Welz. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Reinhold Kreile.

Von den Unternehmen der Gruppe Flick wurde in den ersten neun Monaten 1977 ein Umsatz von 4,9 Milliarden Mark erzielt, zehn Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Aktionäre der Akzo in Arnheim/Nieder-Sande müssen Hoffnungen auf einen Gewinnabschluß für 1977 begraben.

Auf einer Pressekonferenz räumte Vorstandsmitglied H. J. Kruisinga ein, daß die bisherigen Prognosen über das diesjährige Geschäftsergebnis zu optimistisch waren. Wichtige Ursachen für die enttäuschende Entwicklung sind die im Bereich der Textilfasern erlittenen Verluste sowie die durch Wechselkursveränderungen entstandenen Einbußen. Diese stellten sich in den ersten neun Monaten dieses Jahres allein auf rund 30 Millionen Gulden. Der Gesamtverlust der Akzo belief sich in der gleichen Zeit auf 52,1 Millionen, während in der Vergleichsperiode des Vorjahres noch ein kleiner Gewinn von 0,9 Millionen verzeichnet worden war. Der erschreckende Ertragsschwund spiegelt sich im Börsenkurs der Akzo-Aktie deutlich wider. Zu Beginn dieser Woche erreichte er mit 21,70 Mark einen historischen Tiefstand. Durch die schlechte Geschäftssituation werden weitere Entlassungen im Akzo-Bereich notwendig. Bisher hat sich in diesem Jahr die Mitarbeiterzahl um 4000 verringert.

*

Der MAN-Vorstand sagt auch für 1977/78 wieder einen befriedigenden Abschluß zu.