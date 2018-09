Das Dilemma der Verkehrspolitiker

Von Dieter Piel

Die Vorstellung, von der Bundesregierung im vergangenen Frühjahr erdacht, war wirklich zu schön, um wahr zu sein: „Spätestens“ im Jahr 1985 sollte Deutschlands verlustreichstes Unternehmen, die Bundesbahn, ohne Defizit arbeiten. Auf dem Papier las sich alles ganz plausibel: mehr Leistung mit weniger Personal auf kleinerem Streckennetz.

Dieses Papier taugt allenfalls noch als Makulatur. Die Verluste der Bahn drohen in Dimensionen hineinzuwachsen, vor denen es allen Verantwortlichen graut. Ihre Aussichten sind so trübe, daß nicht einmal mehr die Sprecher der Opposition Schadenfreude empfinden können – sondern nur Angst haben, selbst einmal wieder für dieses Desaster zuständig zu sein.

Schuld daran, daß im Spätherbst unmöglich erscheint, was noch im Frühjahr wohlgemut als regierungsamtlicher „Leistungsauftrag“ für ein knappes Jahrzehnt an die Bahn formuliert wurde, ist die schlechte wirtschaftliche Entwicklung, vor allem in der Stahlindustrie. Gegenüber den Schätzungen noch vor wenigen Monaten muß die Bahn in den nächsten fünf Jahren Einnahmen von rund sechs Milliarden Mark aus dem Güterverkehr abschreiben, zu denen weitere zwei Milliarden aus dem Personen-, Gepäck- und Expreßgutverkehr kommen.

Die Flaute beim Güter-Transport treibt die Verluste der Bahn von etwa 3,9 im vergangenen auf. mindestens 4,5 Milliarden Mark in diesem Jahr. Dazu noch einmal Kurt Gscheidles formidabler „Leistungsauftrag zur Konsolidierung der Deutschen Bundesbahn“ vom April: Die Bahn habe „den Auftrag, den Verlust von zur Zeit rund vier Milliarden Mark, schrittweise abzubauen und spätestens bis 1985 zu beseitigen“. Doch nun läuft es genau andersherum.