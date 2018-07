Schon mit der ersten öffentlichen Äußerung, die Klaus Croissant nach seiner erzwungenen Rückkehr aus Frankreich in die Bundesrepublik von sich gab, konnte er einen publizistischen Punktsieg erringen: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung mußte am Dienstag dieser Woche eine Gegendarstellung Croissants drucken, in der ihre Leser darüber belehrt wurden, daß die tags zuvor gemeldeten "neuen Einzelheiten", derentwegen dem ehemaligen Baader-Meinhof-Anwalt demnächst in Stuttgart der Prozeß gemacht werden solle, keineswegs neu sind.