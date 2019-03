Inhalt Seite 1 — Karajans Beethoven selbzweit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Josef Herbort

Als die erste Kassette herauskam, im Herbst 1962, war sie 30 Millimeter dick, 2242 Gramm schwer, kostete 128 Mark und war eine Sensation auf dem Markt. Zum erstenmal hatte es ein Schallplattenproduzent riskiert, ein auf dem Buchmarkt erfolgreiches System zu übernehmen, um einerseits die Ware verbilligt an den Mann zu bringen und andererseits selber nicht mit zahllosen Exemplaren sitzen zu bleiben: die Subskription. Heute, fünfzehn Jahre später, ist die zweite Kassette mit dem gleichen Inhalt nur noch 25 Millimeter dick, wiegt bloß 1638 Gramm und kostet nur 79 Mark; aber dafür scheint der Titel in strahlenden Goldbuchstaben geschrieben: "Beethoven / 9 Symphonien / Karajan" und, unter dem Farbphoto des Maestro während einer transzendierenden Meditation, "Berliner Philharmoniker".

Damals war auch der Inhalt der Kassette aufsehenerregend Herbert von Karajan nahm – wie lange scheint das heute Selbstverständliche herzu sein? – binnen kurzer Zeit mit einem Spitzen-Orchester und mit einer exzellenten Technik-Equipe sämtliche Beethoven-Symphonien auf. Und da Karajan stets die Technik behandelte wie ein Kind sein liebstes Spielzeug, war das Ergebnis eine Demonstration: So kann Beethoven unter weitgehend optimalen Bedingungen klingen.

Inzwischen hat die Technik noch einmal einen (einen?) Sprung nach vorn getan. Dies (und wohl ein paar kommerzielle Gesichtspunkte wie auch die Opportunität, für die multimediale Weiterverwendung neue Rechtsverhältnisse zu schaffen) machte eine Neuaufnahme der Summa sinfonica notwendig – seit einiger Zeit liegt sie vor (und es braucht einige Zeit, die rund fünfdreiviertel puren Musikstunden mehrmals vergleichend zu hören).

Die erste hochachtungsvolle Verneigung, noch mit der Uhr in der Hand: Erstaunlich, daß ein Dirigent nach fünfzehn Jahren immer noch fast die gleichen Tempi für eine Symphonie besitzt und benutzt. Das faszinierendste Meßergebnis: Im ersten Satz der 9. Symphonie differieren die Zeiten am Ende der Exposition zwar um acht Sekunden, aber am Ende liegt die "neue" Fassung eine einzige Sekunde vor der "alten". Größere Diskrepanzen kommen allenfalls in langsamen Sätzen vor – da war Karajan früher ein bißchen langsamer –, in der 2. Symphonie blieb er bei fast 10 Minuten um 30 Sekunden zurück.

Das erste Unmutsgrummeln: Karajan kümmert sich immer noch nicht um eines der wesentlichen Kriterien des klassischen Sonatensatzes, die Wiederholungen, heute weniger als früher. Und das führt weiter zu einem zweiten Manko der alten wie auch der neuen Aufnahme: Beethovens musikalische Version der Hegeischen Dialektik scheint Karajan wenig zu interessieren, seine Forminterpretation bleibt hinter denen etwa von Boulez oder Zender, Gielen oder Dohnányi, Abbado oder Kleiber zurück. Da fließt etwas in fast zäsurloser Kontinuität – in unglaublich brillantem Furioso, in majestätischem Pathos, in spielerischer Gelassenheit, in sportiver Konzentration oder in magischem Ostinato, auch nach den gewissermaßen animalischen Rhythmus-Gesetzen des Atmens, aber – eben als son pur, als der sich um seiner selbst willen verströmende Klang. Wir erfahren, daß etwas so ist – nicht: warum.

Denn – und das ist der zweite Anlaß zu respektvollem Erstaunen – was Karajan in seiner "alten" Aufnahme schon anstrebte, hat er in dieser Kassette noch klarer herausgearbeitet: die Schönheit von Klängen und Linien. Da gibt es Geigenpassagen, die einen erschauern lassen und hinschmelzen zugleich, da sind Bläserakkorde zustandegekommen, wie sie "ausgewogener" nicht vorstellbar sind. So makellos ist das alles, vor allem natürlich dank der fast unmenschlichen Perfektion des Berliner Philharmonischen Orchesters, daß man sich über jede der wenigen disharmonischen Nuancen freut.