Von Hanns Elster

Der Arbeitsgerichtsprozeß läuft schon seit drei Jahren, in aller Stille. Es geht um heilige Prinzipien der Sozialpartner, um den Buchstaben des Gesetzes, auch wenn die Gewerkschaft, die hier ein Mittelstandsunternehmen verklagt hat, am Ende vielleicht niedrigere Löhne für ihre Schutzbefohlenen erstreitet, als sie jetzt von der Lohmann KG in Neuwied bezahlt bekommen.

Der Streitpunkt: Lohmann schließt seine Tarifverträge nicht mit der Gewerkschaft, Lohmann macht seine Tarife mit dem eigenen Betriebsrat. Juristisch formuliert sind das keine Tarifverträge – es sind Betriebsvereinbarungen über Löhne, Gehälter und Arbeitsbedingungen. Im Betriebsverfassungsgesetz heißt es darüber jedoch: "Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, können nicht Gegenstand einer Betriebsvereinbarung sein."

Folgerichtig klagte die Gewerkschaft auf Nichtigkeit der Betriebsvereinbarungen bei der Lohmann KG, verlor aber in der ersten Instanz beim Arbeitsgericht in Koblenz. Gegenwärtig schwebt der Rechtsstreit beim Landesarbeitsgericht in Mainz, doch wie man dort auch entscheiden mag: Das Verfahren soll in jedem Fall vor das Bundesarbeitsgericht, möglicherweise sogar bis vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe getragen werden. Denn man streitet um eine neuralgische Stelle unseres Verbändestaates, ob nämlich eine Gewerkschaft sich als Interessenvertreter aufdrängen darf, auch dann, wenn man besser ohne sie und den Arbeitgeberverband ausgekommen ist.

Daß die Lohmann KG, ein Familienbetrieb mit 1300 Beschäftigten, auf hausgemachten Tarifen besteht, hat seine Gründe in bösen Erfahrungen mit Tarifverträgen, welche die Verbände machten. Ursprünglich war das Unternehmen Mitglied im Arbeitgeberverband Textil, bis zur Tarifrunde 1955. Damals gingen die Tarifparteien daran, die untersten Lohngruppen erheblich anzuheben. Für die hochmechanisierte Textilindustrie war das sicher richtig; für Lohmann mit seiner vielen Handarbeit hätte es aber das Ende bedeutet.

Die Firma beschäftigte besonders viele Frauen in den untersten Lohngruppen; denn man produzierte – und das tut man noch heute – Verbandsstoffe, Patentverbände, Wattetupfer und ähnliches für den medizinischen Bedarf. Die Gewerkschaft weigerte sich, auf diese Besonderheiten der Verbandsstoffindustrie einzugehen und bestand auf der Lohnanhebung. Lohmann trat damals aus dem Verband aus und war damit nicht mehr an den Tarif gebunden.

Die Geschäftsführung erklärte dem Betriebsrat die Situation. Dieser erklärte sich einverstanden; und seitdem schließt die Geschäftsleitung mit dem Betriebsrat Vereinbarungen über Löhne und Gehälter. Wäre man damals – so argumentierte die Geschäftsleitung – nicht aus dem Textiltarif ausgeschert, so wäre man heute pleite. Auch die Gewerkschaft bestreitet dieses nicht.