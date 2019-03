Ist der Ausbruch aus dem orientalischen Teufelskreis endlich gelungen?

Von Theo Sommer

Wird es nun endlich Frieden geben in Nahost? Kann ein einziges Wochenende in Jerusalem, kann eine einmalige Manifestation des Wagemuts, der Würde und des Willens zum Wandel, wie sie die Welt bei Anwar el-Sadats Auftritt in der Knesseth erlebt hat, jene Lösung des arabisch-israelischen Konfliktes anbahnen, die den Staatsmännern und Diplomaten bislang mißglückt ist?

Keiner, der den Orient kennt und die verschlungenen Wege seiner Politik, wird die Frage ohne Zögern bejahen wollen. Aber niemand, der in der Geschichte mehr sieht als eine Abfolge steriler Verwaltungsakte, kann leugnen, daß sich nach dreißig langen Jahren unversöhnlichen Gegeneinander vielleicht ein neuer Entwicklungsknoten schürzt. Plötzlich hat sich die Vision eines Nebeneinanders, sogar eines Miteinander von Arabern und Juden aufgetan. Warum sollte sie in Zukunft nicht ebenso geschichtsmächtig werden, wie es zuvor die Schreckensgesichte von Vernichtung oder Austreibung war?

Zweierlei läßt hoffen. Die neue Vision verkörpert sich in einem Manne, Anwar el-Sadat, der sie mit dem Mut und der Überzeugungskraft eines großen Führers vertritt. Darüber hinaus jedoch ist sie von solch grandioser Schlichtheit, daß sie sich der Gefühle auch der Völker zu bemächtigen vermag. Beides ist wichtig.

„Die großen Männer“, schrieb Jacob Burckhardt einst in seinen Weltgeschichtlichen Betrachtungen, „sind zu unserem Leben notwendig, damit die weltgeschichtliche Bewegung sich ruckweise frei mache von bloßen abgestorbenen Lebensformen und von reflektierendem Geschwätz.“ Die „gewöhnlichen Dynasten und Oberbeamten“ können vielleicht Wendungen vollführen, niemals aber eine wirkliche Wende bewirken. Dazu bedarf es der „Extrapersonen“, die wissen, „was die Nation eigentlich wollen müßte“, und es vollziehen. Wer wollte bezweifeln, daß Sadat in diese Kategorie der Extrapersonen gehört?

Freilich, in der Außenpolitik brauchen sie Partner, die ihr Wollen begreifen, es aufnehmen und erwidern. Richard Löwenherz und Saladin 1192 bei Akron; Zar Alexander und Napoleon 1807 auf dem Floß bei Tilsit; Eisenhower und Chruschtschow im Herbst 1959 in Amerika; Adenauer und Ben Gurion 1960 im Waldorf-Astoria; Willy Brandt und Breschnjew 1970 im Kreml; Nixon und Mao 1972 in Peking – die Geschichte kennt viele Gelegenheiten, da das Unerhörte erst in einer Begegnung der Großen Ereignis geworden ist. Nicht immer war die Wirkung nachhaltig; oft wurde sie erst nach einiger Zeit sichtbar. Die Frage ist: Hat Menachem Begin das Zeug, zum historischen Partner Sadats zu werden?