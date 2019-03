Von Eduard Neumaier

Warschau, im November

Ich liebe Polen", hatte der deutsche Bundeskanzler im polnischen Fernsehen gesagt. Millionen Polen hatten es am Sonntagabend gehört, unzählige hatte dieses Bekenntnis verwirrt. Die Warschauer Chefs des Interviewers Kollat fragten mißtrauisch zurück, ob er auch richtig übersetzt habe. Sie bezweifelten seine exzellenten Deutschkenntnisse.

Das Wort des Kanzlers war ein Schlüsselwort, das wärmende Wirkung schon bei der Ankunft Schmidts am Montagabend auf dem Flughafen Okecie entfaltete, wo die polnische Führung mit Edward Gierek im eisigen Abendwind stand und polnische Soldaten am Kanzler vorbeimarschierten.

Unverkrampft begegneten sich noch am selben Abend Polen und Deutsche: Edward Gierek und Helmut Schmidt, Ministerpräsident Piotr Jaroszewicz und Herbert Wehner, dem die Versöhnung mit Polen so sehr am Herzen liegt, Edward Babiuch, Sekretär der Partei, und Hans A. Engelhard, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. Der Kanzlerbesuch fällt in eine Zeit, in der zum erstenmal die Chance naheliegend erscheint, eine Geschichte des Scheiterns und des Versagens, des Mißverstehens und des Hassens zu beenden.

Das Kanzlerwort, unpathetisch und unprätentiös gesagt, stößt auf eine Bereitschaft in Polen, wie sie noch nie seit 1772 bestanden hat, als Preußen (Deutsche) mit Russen (deren Zarin Katharina Deutsche war) und Österreichern (Deutsche) Polen zu zerstückeln begannen.

Es wird noch lange dauern, bis ein polnischer Politiker ein ähnliches Wort über Deutschland sagen kann. Liebe zu Deutschen, die nach einem alten polnischen Sprichwort niemals der Polen Brüder sein können, solange sie Nachbarn seien – das wäre eine verwegene Erwartung.