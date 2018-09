Selbst Museumsmuffel, die sich von stickiger Luft und unpersönlichen Glasvitrinen schrecken lassen, werden sich zum Besuch eines der norddeutschen Freilichtmuseumsdörfer aufraffen können. Denn als Kultur-Lektion während des Urlaubs oder auf einem Herbstspaziergang bieten diese Museen Anschauungsunterricht im Vorübergehen: Die für einen Landstrich typischen Hof- und Gebäudeformen, vom Originalstandplatz abgetragen, ausgebessert und imprägniert, wurden in Museumshöfen oder -dörfern wiederaufgebaut.

Das Schleswig-Holsteinische Freilichtmuseum Kiel-Rammsee hat nach und nach 45 Bauern- und Handwerkerhäuser aus dem Norden Deutschlands „eingesammelt“. In einigen werden die ländlichen Betätigungen von einst vorgeführt: Webern und Töpfern auf die Finger zu sehen ist hier ebenso möglich, wie nach altem Rezept gebackenes Brot zu probieren. Bisweilen arbeiten auch die Mühlen und die Meierei. Da die Anlage recht weitläufig ist, sollte man einen halben Tag einplanen – für das leibliche Wohl sorgen zwei Gaststätten. Autofahrer erreichen das Museum über die Abfahrt Blumenthal der Autobahn Hamburg–Kiel; bis 31. März ist nur sonntags geöffnet, ansonsten täglich von neun bis 17 Uhr (Eintritt: 2,50 Mark).

Das Freilichtmuseum am Kiekeberg, eine knappe Viertelstunde von Hamburg-Harburg entfernt (Autobahn-Westumgehung, Abfahrt Marmstorf), gibt einen Einblick in die bäuerliche Kultur der nördlichen Lüneburger Heide. Ein ganzes Dorf wurde wiederaufgebaut, so daß man einen gründlichen Einblick in die Lebensweise der Zeit von 1600 bis 1800 hat. Auch hier gilt das Brotbacken im alten Steinofen als besondere Attraktion. Von März bis Oktober ist das Museum täglich geöffnet, im Winter ist montags geschlossen (Eintritt: eine Mark für Erwachsene, 0,50 Mark für Kinder).

Das älteste Freilichtmuseum für bäuerliche Kulturdenkmäler steht in Cloppenburg, von den 40 Gebäuden – Bauernhäuser, Mühlen, Handwerkerhäuser, Schule, Kirche, Burg – gilt die vollständig aufgebaute Hofanlage „Wehlburg“ (1750) als „die schönste Deutschlands“. Bis zum 31. Dezember ist eine Ausstellung volkstümlichen Schmucks aus Nordwestdeutschland zu besuchen. Das Museum ist ganzjährig geöffnet.

In der Nähe von Detmold am Südostrand des Teutoburger Waldes ist das „Westfälische Freilichtmuseum Bäuerlicher Kulturdenkmäler“ zu besichtigen (Krummes Haus, 4930 Detmold). Die fünf Höfe aus dem Münsterland, dem Mindener Raum und dem Lipperland stammen aus dem 16. bis 19. Jahrhundert. Vom 1. April bis 1. November ist eine Besichtigung werktags und an allen Sonn- und Feiertagen von neun bis 18 Uhr möglich. Marietta Fröhlich