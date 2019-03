Cosima Wagners „Tagebücher 2“ der Jahre 1878 bis 1883

Von Heinz Josef Herbort

Was mag das für ein Buch sein, wovon mag es handeln, wenn in seinem Personenverzeichnis der Komponist Ludwig van Beethoven und der Kanzler von Bismarck, der Dirigent Hans von Bülow und der Bankier Friedrich Feustel, die Schriftsteller Joseph Arthur Graf de Gobineau und Johann Wolfgang von Goethe, der Maler Paul von Joukowsky, die Komponisten Franz Liszt, Wolfgang Amadeus Mozart und Josef Rubinstein, die Dichter Friedrich von Schiller und William Shakespeare, die Philosophen Arthur Schopenhauer und Heinrich von Stein, der Komponist Carl Maria von Weber und der Schriftsteller Hans von Wolzogen am häufigsten genannt werden? Irgend etwas zur statistischen Verteilung von Künstlerberufen unter den Angehörigen des Adels, nicht wahr?

Schwerpunkt der Interessen scheint, wenn die Nennungs-Spitzenreiter repräsentativ für den Querschnitt sind, die Musik gewesen zu sein, vielleicht auch die Literatur. Jedenfalls nicht die Bildende Kunst. Die Zeit: wahrscheinlich spätes 19. Jahrhundert, mit Rückblicken auf oder ins späte 16. und späte 18. Jahrhundert. Weiterhin auffallend: eine erstaunliche Mischung aus Weltläufigkeit und Provinzialität.

Auf die Zentralfigur des Buches schließt ein literarischer Detektiv etwas schneller, wenn ein Name nachgetragen wird, der in der Aufzählung bislang fehlte, wenngleich er an Position sechs der Häufigkeit liegt: Bayerns König Ludwig II. Von hier ist es nicht mehr weit bis zu – Richard Wagner. Was alles sich in dessen Hirn wie Haus ereignete, ist festgehalten in dem Buch –

Cosima Wagner: „Die Tagebücher“, Band 2 (1878–1883), ediert und kommentiert von Martin Gregor-Dellin und Dietrich Mack; Piper Verlag, München/Zürich, 1977; 1317 S., 98,– DM. Alles? Das Wesentliche? Das Unwesentliche? So war es – war es so?

Als der erste Band der Tagebücher im vergangenen Jahr pünktlich zur Hundertjahrfeier des Bayreuther Festspielhauses herauskam, waren die einundzwanzig säuberlich und in wenig sich verändernder Schrift gefüllten Hefte am (vorläufigen) Ende eines weiten und komplizierten Weges angekommen, der auch durch Panzerschränke und selbst durch Gerichtssäle gehen mußte; war eine ganze Reihe zuvor ängstlicher oder zumindest nervös gewordener Leute aus dem Familienclan der Wagners wie aus der Stadt Bayreuth wieder ruhig geworden; war eine ungeheure Spannung einer gelinden Enttäuschung gewichen, zumindest bei denen, die eine Veränderung des Wagner-Bildes oder auch nur pikante Details, aus dem Nähkästchen geplaudert, erwartet hatten; hatte der Verleger Piper eine sechsstellige Summe in die Rechte investiert, ohne daß sie sich durch den Buch-Erlös schnell wieder eingestellt hätte.