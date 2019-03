"Mit einem Beispiel möchte ich mein ‚Grundsatzprogramm‘ in Sachen Frau verdeutlichen: Es gibt hervorragend konstruierte Schlüssel. Ebenso gibt es die raffiniertesten Schlösser, die kaum zu knacken sind. Was nutzt es aber einem Mann oder einer Frau – wenn Schlüssel und Schloß nicht zusammenpassen? Gar nichts! Diese Erkenntnis, einmal gewonnen, bestimmt noch heute meine Gedanken über die Liebe und Ehe. Grundsätzlich kämpfe ich gern um eine Frau und mag die Mädchen nicht, die mir kritiklos und überschwenglich die große Liebe vorgaukeln. Ganz ohne falsche Bescheidenheit weiß ich ziemlich genau, wer ich bin. Ich kenne meine Fehler, aber ich weiß auch um meine Stärken ... Mit Sicherheit werde ich in meinem Buch keine indiskreten ‚Weibergeschichten‘ zum besten geben. Wer das erwartet, kennt mich nicht... Ich kann gar nicht sagen, wie sehr mich exhibitionistisch geschilderte Intimstories anwidern ... Ich kannte ein recht erfolgreiches hübsches Photomodell, das wohl im Hinterkopf beschlossen hatte, seine Karriere als echte Prinzessin zu krönen. Ich mochte sie gern, weil sie ein junger, frischer und unkomplizierter Typ war. Es gibt aber Frauen, die trotz junger Jahre das Pech haben, früh Falten zu bekommen, Sie lief also von einem kosmetischen Chirurgen zum anderen und legte ihre ganzen Gagen, in unübersehbaren Narben schön fein verteilt über den ganzen Körper, an ... Mir tat das Mädchen leid. Wir sahen uns nur noch gelegentlich ... Heute flattert sie als bunter Schmetterling durch den internationalen Jet-set... Ich kann mir nicht helfen, aber manche Mädchen sind doch wirklich selbst schuld daran, wenn sie herumgereicht werden oder gar als schneller ‚Geheimtip‘ gelten. Die meisten sind nicht einmal dumm, aber zu träge, einen gescheiten Beruf zu erlernen oder später eine vernünftige Ehe zu führen ... Jungen Mannern, die sich schnell und bequem bedienen wollen, kann ich das im Grunde gar nicht übelnehmen.

