Von Peter W. Jansen

Auch beim zweiten Lesen und dritten Nachfassen bleibt der Eindruck konstant: eine Mischung aus Faszination und Schrecken, eine Gefühlslegierung aus Nähe und Ferne. Darin zeigt sich dieses Buch selbst, unverhüllt, bildet sich seine Sprachbewegung ab. Da gibt es nichts hineinzutun oder Verborgenes auszuspähen, da ist auch nichts umzubiegen, damit man es aus unverhoffter Perspektive bei irgend etwas Hintergründigem überraschen kann. Denn das Hintergründige ist in jedem Satz oder Absatz, in jedem Dialog oder Gedankengang, Aperçu oder essayistischen Untermauern offenbar in dem neuen Buch von –

Dieter Wellershoff: "Die Schönheit des Schimpansen", Roman; Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1977; 310 S., 29,80 DM.

Die Geheimnislosigkeit ist von klirrender Kälte: Alles steht an seinem Platz, ist von unabweisbarer Evidenz, und jede Periode bietet sich dar als das vielfach hin- und hergewendete Produkt einer Sprache, die dem Autor nichts mehr zu verweigern scheint. Das Buch ist ziseliert in Klein- und Feinarbeit. Eine Wortstatistik fände die Haupt-Wörter, die das Klima bestimmen: selbstvergessen, benommen, Lähmung, wegsinken, lösen und auflösen, vielleicht, verschlossen, unvorhersehbar, Unerkennbares, versteckt, verborgen, fremd.

So wird alles durchsichtig, nichts uns vorgemacht, der Autor hat seine Sache und Sprache und uns in der Hand. Wir aber auch ihn. Alles ist überprüfbar. Da beginnt das Faszinierende dieses Kunstwerks: Seine Präzision seziert ein unpräzises, willenloses Dasein, das, zur Kenntnis seiner selbst gelangt, einen Mord ausführt wie vorgezeichnet und, da alles getan ist, was diesem Leben noch zu tun blieb, im Kohlenoxyd der Motorabgase seines Autos erstickt: "Was Jung fand, als er hinter dem Lenkrad saß und der Motor im Leerlauf seine Abgase in den geschlossenen Raum pumpte, war nicht Friede oder Versöhnung, sondern das Sterben als inneres Ersticken." Was Wellershoff mit schneidender Genauigkeit beschreibt, ist die ungenaueste Existenz, deren Ziel sich dem Lebenden aus vielen Verbergungen enthüllt. Dieser Widerspruch gibt dem Roman ein Leben, das seinem Protagonisten abhanden kommt.

Klaus Jung istAutomatenaufsteller und das, was man eine gescheiterte Existenz zu nennen pflegt. Die Examensarbeit des Studenten (über das Tibetanische Totenbuch) war ein gegen die eigene Intelligenz hingenommenes Plagiat der Willenlosigkeit. Von den Universitäten vertrieben und konfrontiert mit den Erwartungen anderer (seiner Mutter, der die rachsüchtige Phantasie des Gescheiterten ein Vergehen gegen den Vater von shakespearehaften Ausmaßen unterstellt), sackt er in die Leere ungelebter Tage, gerät an eine Kolonne von Zeitschriftenwerbern und an Ellen, die sich seine Vorstellung als Gelegenheitsprostituierte und Edelnutte ausmalt. Immer wieder dem Willen anderer ausgeliefert, der Wirklichkeit anderer unterlegen, rettet sich Jung in die Selbsterniedrigung seiner Phantasie und in die hochmütige Gewißheit, ein Verlorener zu sein. Eines der leeren Wochenenden ohne Arbeit vor Augen, reist er einer Adresse nach, die ihm eine fremde Frau vor mehr als einem Jahr zusteckte. Sie wird seine Bereitschaft, willenlos zu sein, und da er ihr nicht zu Willen sein kann, überfordern.

Wellershoff hebt an in geradezu klassischer Erzählerpose: "Das kunstvolle Gleichgewicht, in dem ein Mensch lebt, ist manchmal nichts anderes als der angehaltene Moment vor seinem unvermeidlichen Sturz. Tag für Tag lebt er dahin, scheinbar in gesicherten Bahnen, und er selbst mag sich für jemanden halten, der sein Leben nach klugen und überlegenen Grundsätzen führt, bis er, aufgestört durch eine winzige Veränderung, vor der verdunkelten Seite seiner Welt steht. Das, was er nun sieht, hat er eigentlich immer schon gewußt, doch ohne den Schrecken, der, wie ein verspätet nachhallendes Echo, ihn erst jetzt erreicht und ihn taumeln läßt." Damit ist das unentrinnbare Ende schon vorausgesetzt. An keiner Stelle läßt das Buch eine Aussicht auf günstige Wendung zu. Das Überleben jeden Augenblicks ist nichts als ein Aufschub, der dieser negativen Passion eine weitere Gelegenheit zum Leiden verschafft – und dem Autor immer wieder eine neue Möglichkeit, seinen ungenauen Protagonisten zur Präzision seiner Ungenauigkeit zu zwingen. Es ist eine dumpfe, unausgelüftete Existenz mit scharfem Verstand und der tödlichen Fähigkeit, sich einzuüben in die Selbstbeobachtung und sich darin zu verlieren. Dieser Jung nähert sich in dem Maße seinem Ende, in dem er zu sich selber gelangt und den Warnungen seines Lebenswillens nicht mehr folgt, der ihm sagt: "Er durfte nicht mehr auf sich achten, auf dieses tränenlose, leere, erstickte Gefühl, das in ihm festsaß wie ein quälender Keil. Auch das würde stumpf werden und sich lösen