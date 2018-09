Auch nach einem Schlagzeilen machenden Urteil des Frankfurter Amtsgerichtes (Aktenzeichen: 31c 14402/77) müssen sich Fluggäste, die mit sogenannten Weichwährungs-Flugscheinen verreisen, bis auf weiteres noch auf entsprechende Nachzahlungen oder Nichtbeförderungen gefaßt machen. Der Fall:

Die in Bremen wohnende Klägerin buchte telephonisch über ein Mannheimer Reisebüro eine Flugreise mit der Lufthansa von Bremen nach Mexiko City und zurück. Das Reisebüro besorgte der Klägerin einen Flugschein für einen Flug London–Frankfurt–Mexiko City und umgekehrt zum Preis von 330,50 Englischen Pfund. Darüber hinaus erwarb die Klägerin ein Ticket der Lufthansa für einen Flug Bremen–Frankfurt–Bremen für 170 D-Mark. Als die Ärztin in Frankfurt den Lufthansaflug nach Mexiko antreten wollte, wurde ihr die Beförderung mit dem von ihr vorgelegten Flugschein abgelehnt mit der Begründung, sie sei im Besitz eines illegalen Flugscheins und müsse nachzahlen, wenn sie fliegen wolle. Daraufhin zahlte die Bremerin 485 Mark und flog.

Die Frankfurter Richterin Prohaska hatte zwar in ihrem Urteilsspruch entschieden, daß die Deutsche Lufthansa die gezahlte Nachzahlung zurückerstatten muß, die Fluggesellschaft wird aber auf alle Fälle in die Berufung gehen. Bis zu einer Entscheidung der zweiten Instanz werden sowohl das Bundesverkehrsministerium als auch die Lufthansa ihre Kontrollen fortsetzen.

Das Frankfurter Urteil ist, obwohl es, wie von Lufthansaseite fast abfällig bemerkt wurde, „nur“ von einem Amtsgericht erging, aus dreierlei Gründen bemerkenswert: zum ersten wird durch die Initiative des Frankfurter Rechtsanwaltes Veidt vielleicht endlich Klarheit darüber erzielt, ob ein Weichwährungsflugschein legal ist oder nicht. Zum anderen wird gesagt, daß die allgemeinen Beförderungsbedingungen der Lufthansa laut Flugschein nicht klar erkennen lassen, daß Tarifgrundlage der Ort des Flugantritts sein soll und nicht irgend ein anderer Ort auf der Ticket-Route. Außerdem gibt das Urteil auch einen Hinweis darauf, daß Vereinbarungen zwischen der Lufthansa und anderen Fluggesellschaften, dem Luftverkehrskartell IATA oder dem Bundesverkehrsministerium nichts mit dem Kunden zu tun haben. Zum weiteren hat das Gericht noch erhebliche Bedenken geäußert wegen der Wirksamkeit der Vereinbarungen (allgemeine Geschäftsbedingungen), weil die angebotene Einsichtnahme in den Büros der Lufthansa es deren Kunden nicht ermöglicht, ohne Schwierigkeiten von dem Inhalt der Ge-Schwierigkeiten Kenntnis zu erlangen.

Der Kauf von Weichwährungs-Flugscheinen ist auch nach diesem Urteilsspruch nicht leichter geworden. Die großen Reisebüro-Ketten, etwa die Hapag Lloyd Reisebüro GmbH oder die Deutsche Reisebüro GmbH, beteuern, daß sie den Verkauf von Weichwährungsflugscheinen derzeit völlig eingestellt hätten. Die Beschaffung derartiger Flugscheine erfolgt demnach fast ausschließlich über einige kleinere und mittlere Reisebüros, die in Zeitungen und Zeitschriften entsprechend inserieren. Die „Großen“ wollen erst einmal, den Urteilsspruch der zweiten Instanz in etwa einem halben Jahr abwarten. Sollte jedoch das Urteil aus Frankfurt bestätigt werden, wird sich das Weichwährungsgeschäft erheblich ausdehnen. Otto Schneider, Geschäftsführer der Hapag Lloyd Reisebüro GmbH: „dann wird eine entsprechende Aktivität hauptsächlich von den Firmenreisestellen ausgehen, denn wer will noch zu einem normalen Preis verreisen?“ Ingrid Merkert