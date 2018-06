Werden den vielen Politikerworten zur Vermögenspolitik jetzt endlich Taten folgen? Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff, der es für „ein bedauerliches Defizit an politischer Entscheidung“ hält, daß auf diesem Gebiet trotz jahrelanger Diskussion so wenig geschehen ist, und dieses Defizit so rasch wie möglich aufarbeiten will, hat sich mit seinen Kollegen Apel und Ehrenberg aus dem Finanz- und Arbeitsministerium über die nächsten Schritte verständigt.