Eltern haben Anspruch auf Kindergeld für jedes noch nicht 18jährige Kind; darüber hinaus kann für Kinder bis zum 27. Lebensjahr Kindergeld verlangt werden, wenn das „Kind“ noch in der Berufsausbildung ist und weniger als 750 Mark im Monat verdient. BaföG-Leistungen schließen Kindergeld nicht

ausauch Heirat schadet nicht: Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1970 können auch Eltern eines Studentenehepaares weiter Kindergeld beziehen.

Der Anspruch auf Kindergeld steht an sich jedem Eltern teil zu; das Kindergeld wird aber für jedes Kind nur einmal gezahlt, und die Eltern können bestimmen, an wen. Solange die Ehe intakt ist, gibt es dabei meist keine Probleme. Streit entsteht erst, wenn die Eltern sich trennen. Sofern die Kinder – wie meist – bei der Mutter bleiben, muß der Vater während des Getrenntlebens und nach der Scheidung eine monatliche Unterhaltsrente zahlen. Nach dem Kindergeldgesetz wird dann das Kindergeld an die Mutter ausgezahlt. Der Streit konzentriert sich jetzt auf die Frage, ob das Kindergeld auf die Unterhaltszahlungen des Vaters voll oder doch teilweise angerechnet wird oder ob es der Mutter zusätzlich zum väterlichen Unterhalt zusteht.

Zu dieser Frage sind in letzter Zeit mehrere Gerichtsentscheidungen ergangen, die Antworten in jeder möglichen Variation geben. Für eine volle Anrechnung des an die Mutter gezahlten Kindergeldes zugunsten des Vaters haben sich das Landgericht Bonn und das Landgericht Duisburg ausgesprochen. Sie meinen, soweit die Mutter für das Kind Kindergeld bekomme, bestehe kein Unterhaltsbedarf und folglich auch kein Anspruch gegen den Vater. Ein unterhaltsverpflichteter Vater könne also das an die Mutter gezahlte Kindergeld abziehen und brauche nur noch den darüber hinausgehenden Rest zu zahlen.

Zur gegenteiligen Ansicht kamen Berliner Richter: Sie ließen der sorgeberechtigten Mutter das Kindergeld zusätzlich zum Unterhalt, den der Vater zahlte, und rechneten dem Vater überhaupt nichts an. Seit der jüngsten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur steuerlichen Behandlung von Unterhaltsleistungen ist diese Meinung jedoch nicht mehr haltbar. Das höchste deutsche Gericht sagt klipp und klar: „Es wäre... mit dem Zweck der Kindergeldgewährung unvereinbar, wenn sie sich nicht auf die Unterhaltszahlungen – auswirken würde, obwohl das Kindergeld zum Ausgleich auch der finanziellen Unterhaltslast beitragen soll.“ Also muß wenigstens ein Teil des Kindergeldes auf die Unterhaltszahlung des Vaters angerechnet werden; wieviel sagen die Bundesverfassungsrichter nicht.

Es spricht viel dafür, daß in Zukunft zumindest überwiegend so entschieden werden wird, wie die Landgerichte Bochum, Düsseldorf und Nürnberg schon bisher entschieden haben: jeder bekommt die Hälfte. So gilt es ohnehin nach dem BGB für Unterhaltszahlungen an nichteheliche Kinder.

