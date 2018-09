Von Petra Kipphoff

Die beiden großen Hamburger Kunstsammlungen waren in den letzten Tagen so menschenüberfüllt, wie es eigentlich nur die Wege im Alsterpark am Sonntagvormittag sind: In der Kunsthalle waren es die letzten Tage der Runge-Ausstellung, im Museum für Kunst und Gewerbe die ersten Tage der Eröffnung der Jugendstil-Sammlung. Werner Hofmann und Axel von Saldern, die beiden Direktoren, verstehen es, Besucher ins Haus zu ziehen: 85 000 Besucher hatte die Runge-Ausstellung in 21 Wochen, 5000 Besucher das Museum für Kunst und Gewerbe an den ersten drei Tagen nach der Jugendstil-Eröffnung, Beiden Direktoren, das wurde gerade in diesen parallel überfüllten Tagen deutlich, kommt dabei zugute, daß ihre Gründungsvorgänger Sammlungen angelegt haben, die aus dem Stand europäischen Rang erreichten und die bis heute die Substanz und den Ruhm der Häuser ausmachen. Ohne Alfred Lichtwark, der Runge und Friedrich in die Kunsthalle brachte, kein Ausstellungszyklus "Kunst um 1800"; ohne Justus Brinckmann, der 1900 auf der Pariser Weltausstellung üppig die neuesten Kunst- und Einrichtungsgegenstände einkaufte, kein Anfang dessen, was heute die umfangreichste Jugendstil-Sammlung in Deutschland ist. Daß nicht nur Brinckmann, sondern auch Lichtwark seine Aufgabe als eine mindestens so sehr praktisch lebensverbundene wie theoretisch ästhetische Tätigkeit sah, war für damalige Verhältnisse außergewöhnlich. "Alle Kunstpflege muß im Hause beginnen", fand Lichtwark 1896, der doch eigentlich nur schöne Bilder sammeln sollte, und er organisierte Photographie-Ausstellungen von Laien und schrieb Belehrendes über die rechte Art der Blumendekoration. Und daß Brinckmann seine Erwerbungen nicht, wie üblich, nach Materialien geordnet präsentierte, sondern die stilistischen Gemeinsamkeiten als das übergreifend entscheidende Element zwischen der "reinen" und der "angewandten" Kunst sah, das war im Museums- und Ausstellungswesen neu. Brinckmann plazierte einen Stuhl neben eine Lithographie, er füllte Schränke mit Gefäßen und Vasen, so wie es in einem privaten Haus auch geschieht. Was er in einem Ausstellungsraum versammelte, sollte nicht, so schrieb er, "einem Museumssaale oder einem Ladenraum gleichen, sondern den Eindruck einer bewohnbaren Halle hervorrufen, wie solche sich etwa ein Freund und Sammler neuzeitiger Kunst einrichten möchte". Brinckmann hatte damit Neuland im Neuland abgesteckt, denn die Institution eines Museums für die handwerklich und technisch produzierten Dinge des Alltags- oder auch Festtagslebens gab es erst, seit der englische Prinzgemahl Albrecht auf Anraten des aus Hamburg gebürtigen Architekten Gottfried Semper 1852 das "Museum of Manufactures" gründete, um hier die wichtigsten Exponate der ersten Weltausstellung (London 1851), ergänzt um qualitätvolles Kunsthandwerk auch anderer Epochen, als beispielhafte Sammlung zu erhalten (Heute heißt es "Victoria und Albert Museum"). Brinckmann wie Lichtwark waren nicht nur außergewöhnliche Museumsdirektoren, sondern auch auf höchst unorthodoxe Weise zu solchen geworden: Lichtwark, der Sohn einer armen Müllersfamilie, boxte sich auf einer Art zweitem Bildungsweg durch, Brinckmann war Naturkundler und Jurist. Als Pragmatiker kamen beide zu Einsichten, die sie mit den fortschrittlichsten Ambitionen berühmterer Zeitgenossen verbanden und die die Theoretiker noch Jahrzehnte später als Entdeckungen erlebten.

Die "Vereinigung von Kunst und Leben", das war, in den Worten von Henry van de Velde, dem in der neuen Kunst- und Kunstgewerbebewegung um 1900 wichtigsten Theoretiker und folgenreichsten Künstler, das entscheidende Postulat, darin lag die Opposition gegen eine Mentalität, die zwischen der hohen Kunst und dem niederen Alltag unterscheiden wollte, darin lag auch eine soziale Utopie. "Art Nouveau" nannte man den Stil in Frankreich nach dem gleichnamigen Geschäft, das der Japan-Händler Siegfried Bing 1895 in Paris einrichtete, "Jugendstil" in Deutschland nach der 1896 zum erstennal erschienenen Zeitschrift "Jugend", "Sezessionsstil" in Österreich im Zusammenhang mit den Wiener Sezessionisten von 1897, "Modern style" in England. Der Jugendstil war ein gesamteuropäisches Phänomen, er war ein im letzten totales Programm von einem besseren Leben in einer besseren Lebensumgebung, mit dem eine Generation auf den Prunk und Pütz des Historismus reagierte, den sie überwinden wollte, und auf das Maschinenzeitalter, das sie auf sich zukommen sah. Aber damit sind auch die europäischen Gemeinsamkeiten zu Ende. Wie vielfältig bis hin zur Gegensätzlichkeit dann die Arbeiten der Engländer, der Franzosen, der Gruppen in Wien und Darmstadt sind oder der Künstler aus Hamburg und Glasgow, und wie dieser Stil, der mit der Erotik der weichen Linie beginnt, fast notwendig nach nur wenigen Jahren in der puritanischen Geometrie vom Bauhaus endet, das zeigen gerade die Hamburger Räume sehr gut. Zwischen einem alle Entzückungen des floralen Stils darbietenden Kamm der Firma Vever Freres von 1899 und einem sich kategorisch funkmann präsentierenden Teeservice von Josef Hoffmann von 1904 scheinen nicht fünf Jahre, sondern Epochen zu liegen.

Im Erlebnis dieser stilistischen Varianten und Extreme, nicht im direkten Kontrast der Einzelbeispiele, sondern im Nach- und Nebeneinander der als künstlerische Einheit zusammengestellten, gelegentlich auch fast vollständig erworbenen Räume liegt der Reiz der Hamburger Sammlung, deren Charakter nicht von Sternstundenstücken bestimmt wird, sondern wirklich von dem Air der "bewohnbaren Halle". Der Mensch und der Kunsthistoriker vermißt in dieser Halle manches: Zum Beispiel, um einen Gebrauchsgegenstand zu nennen, die wunderbaren Beleuchtungskörper (ein Wort, das den Farb- und Lichtskulpturen von Galle und Tiffany oder Lärche sehr angemessen ist), die so viele Künstler entworfen haben; oder, um eine ganze Stilsektion zu nennen, eines Jener exquisiten Möbelstücke von Mackintosh – weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz –, in denen vertikale Strenge ihre zarteste, schönste Form gefunden hat.

Heinz Spielmann, der die Abteilungen Jugendstil und Moderne im Museum betreut, hat die 14 Räume und Kabinette als entwicklungsgeschichtliche Reihenfolge angelegt. Das beginnt, Vorspiel auf dem Jugendstil-Theater, mit dem zu den englischen Präraffaeliten zählenden William Morris, der mit der "Art and Crafts"-Bewegung eine romantisierende Mittelalter-Vorstellung der Gemeinsamkeit von Kunst und Handwerk propagierte und praktizierte. Zeitschriften wie "The Studio", "Jugend" und "Ver Sacrum" sowie Plakate zeigen dann, wie dieser neue Stil von neuen Verbreitungsmöglichkeiten profitierte, französische Pretiosen bringen andererseits jenen Hauch von morbidem Luxus, der für manche ohnehin den Geist des Jugendstils ausmacht.

Das von Brinckmann 1900 erworbene "Pariser Zimmer", das auf zwei durch ein paar Treppenstufen getrennten Ebenen als eine Kombination von Salon und Boudoir angelegt ist, ist mit den Möbeln von Colonna, den Gläsern von Galle, dem mit 14 unter dem Motto "Das Schärpenspiel" zu einem Tafelaufsatz vereinigten Schleierschwingerinnen-Skulpturen auch heute noch der Mittelpunkt der Sammlung. Aber die von Spielmann erworbenen zwei van de Velde-Kabinette, das Porzellan-Kabinett, das Damenzimmer von Hans Christiansen, das Herrenzimmer von Peter Behrens und schließlich, als schönster und geschlossenster der neuen Räume, das "Wien und Hamburg"-Zimmer von Hoffmann und Czeschka sind mehr als eine Komplettierung des schillernden Phänomens Jugendstil: sie zeigen den raschen Weg von einer vom einheitlichen Stilwillen beschwingten zu einer vom Stildiktat besessenen Bewegung, in der schließlich nur noch die Gesetzmäßigkeit von Winkel und Lineal gilt und die freie Utopie zum täglichen Terror zu werden droht. "Dereinst", hatte Henry van de Velde geschrieben, "werden wir uns weigern, in einem Raum zu leben, wenn alle daselbst befindlichen Gegenstände nicht den gemeinsamen Willen bekunden, eine einzige seelische Wirkung hervorzurufen." Wir weigern uns glücklicherweise nicht. (Bildheft 10 Mark, ein dreibändiger Bestandskatalog der mit der Graphik fast 20 000 Nummern umfassenden Sammlung ist in Vorbereitung.)