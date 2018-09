Daß eine ständige, wenn auch leichte Geldentwertung ein Nachteil vor allem für alte Leute ist, die ihr Einkommen nicht mehr dem neuen Geldwert anpassen können, ist eine Erkenntnis, die bereits 1957 zur Dynamisierung der Renten aus der Sozialversicherung geführt hat. Für Renten aus einer betrieblichen Altersversorgung gibt es einen Inflationsausgleich erst, seit 1973 die Gerichte eine Anpassung betrieblicher Versorgungszusagen jedenfalls dann für notwendig erklärten, wenn die Geldentwertung die dem Pensionär zumutbare Opfergrenze von 40 Prozent überstieg. Bald darauf, Ende 1974, wurde im Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung diese Rechtsprechung in Paragraphen umgeformt.

Seitdem ist klar, daß auch betriebliche Altersversorgungen der Inflation angeglichen werden müssen. Wie dieser Ausgleich aussehen muß, darüber herrschte freilich Unklarheit. Vor einigen Wochen hat nun das Bundesarbeitsgericht in einer grundlegenden Entscheidung diesen Anpassungsmodus näher festgelegt.

Das Urteil stellt zunächst klar, daß nur die Anpassung bereits laufender Leistungen verlangt werden kann. Eine in der sogenannten Anwartschaftszeit zwischen Pensionszusage und Pensionszahlung eingetretene Geldentwertung muß ein Arbeitnehmer noch während des Arbeitsverhältnisses aufzubessern versuchen; eine spätere Anpassung nach dem Gesetz über die betriebliche Altersversorgung ist nicht mehr möglich. –

Weiter klärt das Gericht genauer, wie die „Belange des Versorgungsempfängers“ bei der Anpassung zu berücksichtigen sind. Viele Unternehmen, gewähren die betriebliche Altersversorgung zusätzlich zu einer vom Arbeitnehmer daneben bezogenen Rente aus der Sozialversicherung. Auf die Anpassungsforderungen ihrer Pensionäre wiesen nun die Betriebe darauf hin, daß die Sozialrenten in den letzten Jahren um einen beträchtlich höheren Betrag aufgebessert worden seien, als de Geldentwertung in dieser Zeit betragen habe. Die dem Pensionär zustehende Gesamtversorgung sei also erhalten geblieben, die Anpassung der Betriebsrente belaufe sich deshalb auf Null.

Das Gericht ist dieser Argumentation nicht gefolgt. Bei der Anpassung der Betriebsrenten – so heißt es im Urteil – habe die Dynamisierung der Sozialversicherungsrenten außer Betracht zu bleiben. Eine Betriebsrente muß also auch dann angehoben werden, wenn der Kaufkraftverlust der Gesamtversorgung durch die überproportionale Anhebung der Sozialrenten ausgeglichen wird. Allerdings setzt das Gericht hier eine Obergrenze: Ein Pensionär darf nicht mehr bekommen, als vergleichbare Arbeitnehmer, die noch nicht pensioniert sind. Dabei sind die Nettoeinkommen zu vergleichen, vor allem muß berücksichtigt werden, daß die Versorgungsbezüge in der Regel steuerfrei sind und ein Pensionär auch keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen muß.

Bei der Berücksichtigung seiner eigenen wirtschaftlichen Belange darf ein Arbeitgeber die „vielfach bedrängte wirtschaftliche Lage der Arbeitgeber und die bedrückende arbeitsmarktpolitische Situation“ berücksichtigen. Vorrangig müssen der Betrieb und seine Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Für die jetzt zum 1. Januar 1978 bevorstehende Welle neuer Anpassungsbegehren (das Gesetz ist gerade drei Jahre alt und sieht ein? Überprüfung der Betriebspensionen im Drei-Jahres-Turnus vor) geben die Richter der Praxis eine Patentlösung an die Hand: Das sogenannte „Hälftelungsprinzip“. Danach ist der Ausgleich der Interessen zwischen Arbeitgeber und Pensionär im Zweifel als im Rahmen des „billigen Ermessens“ liegend anzusehen, wenn der Kaufkraftverlust der betrieblichen Altersversorgung zur Hälfte ausgeglichen wird. Ein Arbeitgeber, der so verfährt, braucht nicht nachzuweisen, daß seine wirtschaftliche Lage eine volle Anpassung verbietet oder daß der Pensionär die Obergrenze erreicht oder überschritten hat. Die Pensionäre müssen sich dann „auch im Interesse einer schnellen Abwicklung mit der Hälfte des Teuerungsausgleichs zufriedengeben“. Es bleibt aber möglich, daß Pensionär oder Arbeitgeber sich im Einzelfall auf eine besondere Notlage berufen. Wer dies für sich in Anspruch nehmen will, muß – sei er Pensionär oder Arbeitgeber – die dafür maßgebenden Tatsachen im einzelnen darlegen und beweisen.

