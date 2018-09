Inhalt Seite 1 — Jagd auf die Hausfrau Seite 2 Auf einer Seite lesen

Geldmakler locken mit Kleinkrediten per Post und ohne Unterschrift des Ehemanns

Hast du Bargeldkummer, wähle unsere Nummer“, und „Hausfrauenkredite, ohne Unterschrift des Mannes, einfach, schnell, diskret“. Mit solchen Sprüchen werben Kreditvermittler um einen neuentdeckten Kunden: die Hausfrau. Mit breit angelegter Werbung in Zeitungen, Zeitschriften und Autokinos wollen sie ihre Ware an die Frau, die Hausfrau, bringen.

Der Markt der Konsumentenkredite ist in den letzten Jahren stark expandiert. Verschuldeten sich die Haushalte im ersten Halbjahr 1975 noch mit 2,3 Milliarden Mark, liehen sie im gleichen Zeitraum 1976 bereits neun und 1977 schon 11,1 Milliarden Mark. Mit Hausfrauenkrediten wollen sich Kreditvermittler nun einen neuen Kundenstamm erschließen.

Die angebotenen Kredite sind Kleinkredite zwischen 700 und 2500 Mark. Vermittelt werden sie in der Regel von privaten Maklern. Nur wenige Kreditinstitute wie die Warenkredit-Verkehrsbank GmbH und die Allgemeine Teilzahlungsbank GmbH in Koblenz haben sie in ihrem Repertoire. Die Sparkassen und großen Banken kennen diese Kreditform nicht.

Das Besondere der Hausfrauenkredite wird in der Werbung angepriesen: Der Ehemann muß nicht unterschreiben, und die Frau kann, das Geld anonym – per Post – beantragen und beziehen. Mit der Post kommen auch die Antwortschreiben der Makler. „H. Gronerod/Sofort-Kredit“ in Frankfurt schickt der kreditinteressierten Hausfrau einen Kreditvermittlungsauftrag zu. Die Preisangabenverordnung von 1973 schreibt zwar vor, daß bei Krediten der Effektiv-Zins angegeben werden muß, doch der Frankfurter Makler beschränkt sich auf den Hinweis: „Zu den derzeit üblichen Bankbedingungen“. Weder die Höhe der Raten noch der effektive Jahreszinssatz sind angegeben.

Die Kommanditgesellschaft „Naglerfinanzierungen“ in Hanau ist in ihrem Antwortschreiben schon ausführlicher. Sie schickt der Hausfrau nicht nur einen Auszahlungsschein, mit dem sie den Kredit beantragen soll, sondern teilt immerhin die Höhe der Raten mit. Wieviel Raten die Hausfrau jedoch zurückzahlen müßte, wie hoch die Zinsen für den Kredit sind – das erfährt sie auch hier nicht. Dafür wollen die diskreten Kreditvermittler von ihr wissen, wie lange sie schon in ihrer Wohnung lebt, wieviel Miete sie zahlt und wie lange ihr Ehemann ungekündigt beschäftigt ist.

Auch die „Versteegen KG“ in Mannheim erkundigt sich nach der Höhe der Miete, den Wohnorten der letzten vier Jahre und nach der Staatsangehörigkeit des Mannes. Immerhin: Im Schreiben dieser Makler findet die Hausfrau endlich konkrete Angaben darüber, was sie ein Kredit kosten würde. Für einen 700-Mark-Kredit müßte sie in 18 Monatsraten 900 Mark zurückzahlen. Die effektiven Jahreszinsen – auch sie waren im Schreiben der Makler angegeben – sind nicht unerheblich: 29,1 Prozent. Da hilft es auch wenig, wenn die „Versteegen KG“ als Weihnachtsbonbon verspricht: „Im Dezember eines jeden Jahres ist keine Rate fällig.“