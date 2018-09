Selbstmord, Drogensucht und Alkoholismus von Jugendlichen sind nicht nur in den Städten, sondern zunehmend auch auf dem Land akut. Wer aber ist dort für die psychosoziale Versorgung zuständig?

Fragen dieser Art waren Thema einer Tagung der Psychosozialen Arbeitsgemeinschaft Lahn-Dill Ende vergangenen Jahres. Diese Arbeitsgemeinschaft ist ein spontaner Zusammenschluß von Psychologen, Sozialarbeitern, Ärzten, Laienhelfern und Psychotherapeuten, die in der Region in den unterschiedlichsten psychosozialen Institutionen arbeiten.

Das Modell war bereits 1975 in der Psychiatrie-Enquete bundesweit empfohlen worden, weil es eine verbesserte, vor allem aber eine auf Hilfsbedürftige zentrierte Zusammenarbeit und Information der verschiedenen Dienste versprach.Dieses Ziel hat die seit vier Jahren bestehende Gruppe erreicht.

Am Beginn der Initiativen auf dem Land stehen Gespräche von Mitarbeitern der Arbeitsgemeinschaft mit den dortigen Lehrern, Pfarrern, Gemeindeschwestern und Ärzten, die sich bisher der seelisch Kranken und Behinderten annehmen, da es spezielle psychosoziale Versorgungsdienste in ländlichen Gegenden kaum gibt. Dann folgen Vorträge und Diskussionen mit Experten über Selbstmord verhalten, Drogen- und Alkoholmißbrauch von Jugendlichen. Da es keine ambulante psychiatrische Nachversorgung gibt, kümmert sich die Arbeitsgemeinschaft überdies um Menschen, die aus der psychiatrischen Klinik in ihre ländliche Umgebung zurückkommen.

Alfrun von Vietinghoff-Scheel