Von Dieter Buhl

Also – dieses unscheinbare Bindewort kann je nach Betonung Gewicht bekommen. Damit lassen sich Drohungen unterstreichen oder resignierende Betrachtungen einleiten. Die Konjunktion kann als rhetorische Brücke dienen oder auch nur als atembescherendes Füllsel. Am Montag vergangener Woche hat der ZDF-Moderator Klaus-Dieter Kronzucker diesen vier Buchstaben höhere Weihen verliehen, indem er mit ihrer Hilfe die Spannung löste, die um Punkt neun nur noch in Mega-Volt zu berechnen war: "Also, wir begrüßen Sie zum heute-journal."

Nun denn. Die Welt dreht sich weiter. Für die deutschen Fernsehzuschauer möglicherweise mit etwas mehr Rücken und Zucken als bisher. Denn schon die Uraufführungen des heutejournals und (eineinhalb Stunden später) – der Tagesthemen der Arbeitsgemeinschaft deutscher Rundfunkanstalten (ARD) offenbarten: Bei den spätabendlichen Nachrichtenschauen wird kaum noch etwas so sein wie bei den früher zu dieser Stunde ausgestrahlten Sendungen. Fast alles ist anders. Aber auch besser geworden?

Die Absicht der Fernsehanstalten war seit Jahren angekündigt, sie wurde seit Monaten eifrig diskutiert. Die Nachrichten sollten verständlicher, übersichtlicher, interessanter präsentiert werden. Oder, wie der ARD-Chefredakteur Dieter Gütt versprach, "formal wollen wir bürgernäher werden, auch ein bißchen salopper". Weg vom Verkündigungsstil der Tagesschau und – mit Einschränkungen –von heute, hin zu – ja wohin eigentlich? Nach einer Woche voller abendlicher Überraschungen läßt sich das nur ahnen. Wo bislang die strenge Regel galt: Das Wichtigste zuerst und alles andere in einleuchtender Reihenfolge danach, breitet sich nun Abend für Abend ein mildes Chaos aus.

Die Macher beider Sendungen versuchen meistens, den Zuschauer gleich am Anfang mit ein paar besonders interessanten Metern Film einzufangen. Aber in der Premierenwoche geriet der Lassowurf oft zu kurz. Denn so unwahrscheinlich ist es nicht, daß das Publikum etwa von einem arabisch sprechenden Jimmy Carter oder vom Fetzen eines Interviews mit dem weithin unbekannten Landesminister Halstenberg gefesselt wird.

Was danach kommt, scheint in beiden; Kanälen nach dem Prinzip der Echternacher Springprozession geplant zu werden: Hauptthema angerissen, dann andere Information, danach wieder das Hauptthema, anschließend Nachrichten, Korrespondentenberichte, Wettervorhersage.