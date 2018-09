Die vielgescholtenen Opec-Staaten haben der Welt gleich in zweifacher Hinsicht ein gutes und zugleich schlechtes Beispiel geliefert. Das erste besteht ohne Zweifel darin, daß der Anteil der Entwicklungshilfe an ihrem Sozialprodukt eine Höhe erreicht hat, von der Entwicklungspolitiker in den reichen Industrieländern nur träumen können: Während der Ostblock 1976 nur schäbige 0,03 Prozent seiner gesamtwirtschaftlichen Leistung für die Entwicklungshilfe abgezweigt hat und die westlichen Industrieländer mit 0,33 Prozent immer noch beschämend weit vom 0,7-Prozent-Ziel der Vereinten Nationen entfernt waren, spendierten die ölproduzierenden Staaten 2,09 Prozent ihres Volkseinkommens. Die arabischen Staaten mit großem Ölreichtum und kleiner Bevölkerung ragen noch einmal besonders hervor. So liegen die Vereinigten Arabischen Emirate nach Berechnung der OECD mit einem Anteil der Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt von 10,8 und Saudi-Arabien von 5,6 Prozent deutlich über dem Opec-Durchschnitt.

Schlecht an diesem Beispiel ist allerdings die starke Konzentration auf wenige Empfänger. Zwar bedachten die ölreichen insgesamt 51 Länder mit ihren Gaben, doch fast zwei Drittel des Milliardensegens regneten allein auf die vier mohammedanischen Länder Ägypten, Jordanien, Syrien und Pakistan herab.

Das zweite gute Beispiel ist die Art der Finanzierung. Nachdem es ein Vierteljahrhundert lang trotz aller guten Vorsätze nicht gelungen ist, die notwendigen Mittel für die Entwicklungshilfe aus den Staatskassen der Industrieländer herauszuholen, weil eine Autobahn im Wahlkreis mehr Stimmen einbringt als ein Brunnenbau- oder Krankenhausprojekt in Obervolta, hat die Ölpreiserhöhung den einzig gangbaren Weg gewiesen: eine weltweit für (fast) alle Verbraucher (fast) gleiche Rohstoffsteuer – denn nichts anderes bedeutet die Verzehnfachung des Ölpreises seit 1970. Die Milliarden, die auf diese Art mobilisiert wurden, wären auf dem Wege der Entwicklungshilfe niemals aus dem reichen Norden in den armen Süden geflossen. Viele von diesen Milliarden sind zur Bezahlung von Aufträgen wieder in die Industrieländer zurückgeflossen.

Schlecht an diesem Beispiel ist, daß diese Erhöhung auf dem Weg der Kartellierung erzwungen wurde, daß sie für viele Länder schwerwiegende Zahlungsbilanzprobleme mit sich bringt, daß sie zu rasch und ohne Rücksicht auf die Weltkonjunktur erfolgte, daß sie reich und arm ohne Unterschied trifft.

Wenn sich die Industrieländer dagegen dazu – entschließen könnten, von sich aus Rohstoffsteuern zu erheben – so wie heute schon; die Tabak-, Kaffee- oder Mineralölsteuer –, deren Ertrag allerdings in einen Entwicklungsfonds und nicht in die allgemeine Haushaltskasse fließen müßte, so würden damit vier Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Es würden endlich genügend Mittel für Hilfen an die Dritte Welt; bereitgestellt; diese Mittel könnten dazu dienen, in den Industrieländern brachliegende Kapazitäten sinnvoll zu beschäftigen; nur die reichen Industrieländer würden belastet und nicht – wie bei künstlich erhöhten Rohstoffpreisen – auch noch begünstigt; es käme nicht zu dirigistischen Eingriffen in den internationalen Rohstoffhandel.

Die Industrieländer hätten also allen Grund, endlich aus dem schlechten guten Beispiel der Opec zu lernen. Wenn sich die Dritte Welt mit ihrem Rohstoffdirigismus im Rahmen einer „neuen Weltwirtschaftsordnung“ erst einmal durchgesetzt hat, ist es dafür zu spät.

Michael Jungblut