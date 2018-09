Für Transplantationen fehlen noch immer Rechtsgrundlagen

Von Heribert v. Koerber

Der Hamburger Arzt Dr. Ernst Schröder verschleppte eine Mittelohrentzündung mit der Sorglosigkeit, die für Ärzte im Umgang mit der eigenen Gesundheit typisch ist. Dr. Schröder brach bewußtlos, zusammen, als der Eiter ins Gehirn durchgebrochen war. Da die Nieren infolge des septischen Schocks versagten, wurde er an eine künstliche Niere angeschlossen. Dr. Schröder hatte Glück. Acht Monate später war er wieder gesund, seine Nieren funktionierten normal. Und er konnte seinen damals von vielen Nierenkranken begehrten Platz an der künstlichen Niere für den nächsten Patienten, der auf der Warteliste stand, frei machen. Damals, das war im Jahre 1973, starben in der Bundesrepublik nach einer Schätzung des Bremer Professors Wolfgang Däubler jährlich 2500 Menschen aus Mangel an künstlichen Nieren.

Dieser Engpaß ist überwunden, nicht zuletzt dank der Initiative eines Mannes; 1970 gründete der Frankfurter Kaufmannn Dr. med. h. c. Klaus Ketzler das Kuratorium Heimdialyse e. V.; er wurde für seine Verdienste als Verbandsgeschäftsführer mit der Ehrendoktorwürde der Universität Münster ausgezeichnet. Ursprünglich war es Klaus Ketzler nur um einen Arbeitskollegen und Freund gegangen, der keinen Platz an der künstlichen Niere fand. Aber dann wurde aus der Aktion für einen einzelnen Patienten eine bundesweite Organisation, die mittlerweile 1800 Nierenpatienten mit Heimdialyse versorgt. Das geschieht mit einem Kreditvolumen von 25 Millionen Mark, das die Banken des Kuratoriums zur Finanzierung der Aufgaben bereitgestellt haben. Die laufenden Kosten der Dialysebehandlung werden von den Krankenkassen getragen, die durch die Heimdialyse pro Patient und Jahr etwa 45 000 Mark sparen.

Etwa doppelt so teuer ist die Klinikdialyse. Allein im Frankfurter Heimdialyse-Kuratorium, dem weitaus größten der Bundesrepublik, beträgt die monatliche Zuwachsrate dreißig bis vierzig Patienten. Erst von 1982 an ist zu erwarten, daß die jährliche Zuwachsrate in der Bundesrepublik von rund 2400 Dialysepatienten zum Stillstand kommt, weil die Zahlen, der Neuzugänge und der Abgänge durch Tod nahezu identisch sein werden. Die Höchstzahl mit 16 000 bis 18 000 Dialysepatienten dürfte dann erreicht sein. Gegenwärtig sind es gut 6000, von denen sich etwa ein Drittel, zu Hause selbst dialysiert.

Leben fast wie Gesunde

Die Heimdialyse hat zwei entscheidende Vorteile. Einerseits ermöglicht sie die flexible Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse. Ein Bett im Hause des Nierenkranken ist immer vorhanden. Ein Klinikbett einschließlich Personal erfordert erheblichen Aufwand und ist nicht so schnell zu beschaffen. Andererseits werden die Nierenpatienten durch die Heimdialyse weitgehend unabhängig. Sie brauchen sich nicht nach den Terminen zu richten, die ihnen von einer Klinik oder einer Dialysepraxis vorgeschrieben werden.