Zum Frieden fehlt noch vieles

Von Andreas Kohlschütter

Riad, im Januar

Der Schock ist überwunden, zu Sadat gibt es keine Alternative, aber die Skepsis dauert an“ – so beschrieb ein versierter westlicher Beobachter die außenpolitische Gemütsverfassung der Saudis. Im Vorfeld der schicksalsschweren Außenministerrunde von Jerusalem verdichteten sich in der Ölhauptstadt der Welt die düsteren Zweifel am Gelingen des ägyptischisraelischen Friedensdialoges, Die amtlich inspirierte Arab News kommentierte in einem Leitartikels „Wir sind zutiefst davon überzeugt, daß die Israelis lügen und daß sie ihre Ansprüche auf arabisches Gebiet nie und nimmer aufgeben werden.“

Der Pessimismus, wonach „die Begin-Regierung es mit dem Frieden nicht ernst meint“ und Sadat bald „kaum eine andere Wahl bleibt, als die Verhandlungen abzubrechen“, beruht auf zwei Feststellungen. Einmal ist Israel nicht bereit, sich in einer für die Araber akzeptablen Weise auf die zentrale Palästinenserfrage einzulassen; die Verstärkung der jüdischen Siedlerpräsenz auf dem Sinai soll bloß vom Thema ablenken und für später einen „Konzessions- und Tauschartikel“ zur Abwehr arabischer Westbankforderungen bereitstellen. Zum andern ist die Carter-Administration nicht willens oder nicht fähig, „den Ballast der zionistischen Lobby abzuwerfen“, wie dies von der straff gelenkten Saudi-Presse immer ungeduldiger gefordert wird, und auf Begin den für eine territoriale Regelung unerläßlichen Druck auszuüben. Bitterbös’ warf die Zeitung Al Medina Amerika vor, „den Zionisten tödliche Waffen in die Hand zu drücken und die Araber mit zuckersüßen Worten abzuspeisen“. Washington dürfe sich dann nicht wundern, wenn Israels „zerstörerische Politik“ nicht mehr zu stoppen sei. „Freundschaft ist eine Zweibahnstraße“, warnte die Arab News und fügte hinzu: „Früher oder später muß auch Amerika liefern.“

Gewiß hat sich in Riad die erste Aufregung über Sadats nahostpolitische Extratour wieder gelegt. Damals hatte König Chalid dem Ägypter, der Kurs auf Jerusalem nahm, einen deutlichen Warnschuß vor den Bug gesetzt: „Saudi-Arabien ist der Meinung, daß sich jede arabische Initiative auf eine einheitliche arabische Position stützen sollte.“ Nach dieser für die sonst ziemlich wattiert und schallgedämpft vorgehende Saudi-Diplomatie ungewöhnlichen, kantigen und lautstarken Stellungnahme fanden die Saudis jedoch rasch die Fassung wieder. Noch vor Weihnachten signalisierte Kronprinz Fahd, der kühl abwägende Pragmatiker und starke Mann hinter dem Königsthron, sein grundlegendes Wohlwollen: „Als Brüder des ägyptischen Volkes und Anwar Sadats werden wir unsere Verbindungen zu Ägypten nie abbrechen. Unsere Liebe und unser Respekt stehen außer Frage.“

Damit war allen Spekulationen über eine dramatische Desavouierung Sadats durch seine saudischen Finanziers und Schutzpatrone der Boden entzogen. Dem ägyptischen Präsidenten wird zwar noch immer nicht, wie sich das Jimmy Carter gewünscht hatte, demonstrativ auf die Schulter geklopft. Aber es wird ihm auch nicht die kalte Schulter gezeigt, wie es ein Teil des wahabitischen Prinzen-Establishments ursprünglich vorhatte. Sadat wird weder als „Held des Friedens“ noch als „Verräter der arabischen Sache“ behandelt, vielmehr als ein etwas labiles, zugleich unersetzliches Mitglied der von Saudi-Arabien gehegten und gepflegten Nahost-Society.

Getadelt wurden und werden besonders die taktischen Faux-pas des „anmaßenden Rais“. Ohne die stolze, statusbewußte Regionalmacht in der Wüste zu konsultieren oder auch nur zu informieren, warf er vom Niltal aus alle Nahostgleichungen samt den fortgeschrittenen Vorbereitungen für den Zusammentritt einer Genfer Konferenz über den Haufen. Das „überraschte“ – das heißt: erboste – die Saudis ebenso wie Sadats „überstürzte“ Bereitschaft, Israel die arabische Trumpfkarte der staatlichen Anerkennung zuzuspielen, bevor handfeste Gegenleistungen vorlagen. Schließlich empfanden sie es als Taktlosigkeit, daß Sadat es wagte, sich im besetzten Jerusalem, in der „gefangenen Al Aksa-Moschee“ zum heiligen Gebet niederzulassen.