Was da am vergangenen Freitag in der niedersächsischen Landeshauptstadt, dem Regierungssitz von CDU-Ministerpräsiden Ernst Albrecht und seines Ministers für Wissennschaft und Kunst, Professor Eduard Pestel, gischah, war ein bisher einmaliges, ein „historisches“ Ereignis in der Geschichte der Bundesrepublik: Rund 600 Hochschullehrer waren aus Bielefeld und Osnabrück, aus Bremen und Hamburg, aus Frankfurt und Berlin, aus Amsterdam und Paris angereist, um zu demonstrieren, zu argumentieren und schließlich Selbstkritik zu üben an der eigenen politischen Strategie, am eigenen politischen Selbstverständnis.