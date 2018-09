Lichteinfall: Die neunte Langlaufloipe im Zillertal, die jetzt in Mayrhofen eröffnet wurde, ist auf ihrer gesamten Länge von 1500 Metern mit Halogenscheinwerfern beleuchtet. Die Route, an der ein Sportheim mit Umkleideräumen und Duschen liegt, wird teilweise in drei Spuren geführt. Der Tiroler Ort hat auch eine Langlaufschule.

Heli-koptisch: Freunde des Helicopter-Skiing können sich neuerdings in einem „Heli-Ski-Handbuch“ über diese aufwendige Wintersportart informieren. Die Broschüre wurde von Sport-Scheck in München zusammen mit Aero-Ski Dr. Pepi Erben in Bad Homburg herausgebracht und wird auf Anforderung kostenlos abgegeben.

*

Luftbrücke: Eine beachtenswerte Eigeninitiative entwickelte eine Reihe von „First-Class-Hotels“ im Kärntner Oberland. Nachdem viele Gäste, offenbar wegen der hohen Mautgebühren auf den Kärntner Verkehrswegen, ausgeblieben waren, überbrückt die Hotelgruppe das Hindernis nun so: Sie bietet Pauschalarrangements an mit Flug ab Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt (bis zum 8. 4. jeweils samstags) nach Klagenfurt und Bustransfer von dort zu den einzelnen Hotels. Eine Woche (inklusive sieben Tage Vollpension, Hallenbadbenutzung, Flug, Transfers und 30 Kilo Freigepäck) kosten mindestens 620 Mark.

Informationen: Ferienhotels Kärntner Oberland, 4000 Düsseldorf, Telephon (02 11) 32 40 36.

*

Himmlische Loipe: Mürzsteg im oberen steirischen Mürztal hat einen jahrhundertealten Pilgerpfad, den „Mariazeller Wallfahrerweg“, für die Wintersaison zu einer Skiwanderloipe für seine Gäste umgespurt. Auf der 25 Kilometer langen Spur zum Mariazeller Gnadenbild wird im März auch der „Erzherzog Johann-Gedenklauf“, der sportliche Saisonhöhepunkt, stattfinden.