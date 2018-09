Bücher zerfallen in richtige Bücher und in zusammengedruckte Vorträge. Da hierzulande fast jeder redet, wie er schreibt, ist der Druck schnell eingerichtet. Was man im Vortrag auch noch sagen wollte, wird in Fußnoten gestopft. Die Herausgeber steuern die grundsätzliche Einleitung bei in der Zuversicht, daß sich die Beiträge „direkt und über die behandelten Ansätze aufeinander beziehen“. Wissenschaft duldet keine „Allotria“ (doch war dieser alte Ausdruck für Aufsätze vermischten Inhalts nicht schlecht). So muß ein redender Titel her. Zur Not wird er an den Haaren herbeigezogen –

„Urszenen – Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und Diskurskritik“, herausgegeben von Friedrich A. Kittler und Horst Turk; Suhrkamp Verlag Frankfurt, 1977; 410 S., 34,– DM.

Urszenen – das regt auf: „Wie sie die toten ûz dem sal wurfen“ (Âventiure 34), Auerbachs Keller, Hexenküche und Blocksberg, Jagdszenen aus Niederbayern, Mahlkes Gruppenspiele auf dem Wrack. Oder was beim frommen Dante passiert, wenn sich das verruchte Paar vom Buch hinüberbegibt zum Bett: „An diesem Abend lasen sie nicht weiter.“ So blamiert man sich. Denn der von Freud improvisierte Terminus meint den Schrecken, wenn Kinder früh ihre Eltern dabei überraschen. Ein Reiztitel feuilletonistischer Art, der etwas trifft und anderes verhüllt. Der Untertitel mit imponierenden Fremdwörtern sowie obligatem „als“/„und“ holt die ausschweifende Erwartung in die Windstille der Wissenschaftlichkeit zurück.

Zur „Urszene“, verdeutlichend: „Nietzsches Genealogie der Schuld und Deleuze/Guattaris Schizoanalyse lehren Urszenen zu lesen, in denen Graphismen und Stimmen, Schriften und Linguistiken als die Materialität von Geschichte jeweils kulturelle Ansprechbarkeiten hervorgerufen haben.“ Selbstzensur unterdrückt, an welche Kritzeleien die Phantasie, noch immer nicht abgeregt, dachte.

Was ein „Diskurs“ sei, glaubte man zu wissen: Rede, nicht zur Literatur verfestigt. Man blamiert sich zum zweitenmal. Einschüchternd definiert das schwerfällige Buch den Begriff mittels mehrdeutiger Synonyme wie Mythos, Verbot. Solcherweise verstößt man gleich gegen drei Regeln der schulmäßigen Definition: Diese darf nicht zu weit sein; darf nicht das zum Definieren benutzen, was erst definiert werden soll; darf nicht statt des Inhalts den Umfang des betreffenden Begriffs angeben. Etwas anderes ist schlimmer. Es gibt eine untrügliche Probe: man kann sich durch ganze Schichten von Seiten arbeiten, ohne je an Titel oder Thema erinnert zu werden. Die Schlüsselbegriffe kommen schon mal vor, aber verstreut oder wie nachträglich in den Text geleimt.

Ein Dutzend Aufsätze also vermischten Inhalts. (Hier standen in einer früheren Fassung dieser Rezension alle Namen der Forscher und die genauen Titel ihrer gelehrten Untersuchungen mit dem schüchternen Versuch, sie zu bewerten.) Die Beiträge handeln von Kant, Goethe, Friedrich Schlegel, E. T. A. Hoffmann, Hegel/Marx (den ungleichen Kindern Evae), Freud, Lacan, Bachtin, Kafka, Benjamin, Celan. Manche Titel sind von lebhafter Gestik: „Werthers Krankheit zum Tode – Pathologie und Familie in der Empfindsamkeit“; „,Das Phantom unseres Ichs‘ und die Literaturpsychologie“; „Die ‚poetische Logik‘ des ‚Hyperion‘ – Versuch über Hölderlins Versuch einer Subversion der Regeln des Diskurses“; „Goethes „Wahlverwandtschaften“: der doppelte Ehebruch durch Phantasie“; „betrügen... ohne Betrug“. „Das Problem der literarischen Legitimation am Beispiel Kafkas“ – da künden sich am ehesten „Urszenen“ an. Meist bleibt es beim Versuch über den Versuch. Die Einleitung verspricht „eine fröhliche Wissenschaft“. Der Text gilt den Titel nicht ab.

Friedrich A. Kittler führt den französischen Psychologen und Sprachtheoretiker Jacques Lacan, Jürgen Lehmann den sowjetischen Literaturwissenschaftler Michail Bachtin ein; man ist dankbar dafür. Auch die Beiträge „Hegel und Marx – Dialektik als Kritik des Diskurses“ (von Norbert W. Bolz) und „Transformationen des Ästhetizismus“ (aus der Feder Bettina Rommels) erscheinen schlüssig. Dereinzigen Frau in dieser. Gelehrtenrepublik würde ich unbedenklich die Palme reichen (sie hat in den Fußnoten auch die zeitläufige Referenz vor der Frankfurter Schule übernommen). Die beiden Herausgeber müßten sich in den Trostpreis teilen. Das wenigste ist brandneu.