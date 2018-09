Inhalt Seite 1 — Kampf am Horn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gabriele Venzky

Nach Angola haben die Sowjets zum zweitenmal begonnen, in Afrika die Grenzen der Ost-West-Entspannung zu erproben. Der neue Schauplatz: das sogenannte Horn von Afrika, jenes Dreiländereck am Ausgang des Roten Meeres, wo die Grenzen von Somalia und Äthiopien, aber auch die von Djibouti umstritten sind. Hier und ebenfalls im Süden, an der Linie zu Kenia, kämpft die Regierung in Mogadischu für ein Groß-Somalisches Reich, begründet ihre Ansprüche mit historischen Tatsachen und ist nicht bereit, auf die Heimführung aller Somalis, sprich Ausdehnung seiner Grenzen, bis sie alle nomadisierenden Somalis umfassen, zu verzichten.

Der Vormarsch der von Somalia unterstützten westsomalischen Befreiungsfront in der äthiopischen Wüstenprovinz Ogaden hat die dramatische Umschichtung der Kräfte am Horn von Afrika noch schneller vorangetrieben. Fünfzehn Jahre lang hatte Moskau die Somalis mit einem Aufwand von über zwei Milliarden Mark aufgerüstet und zu ihren Eroberungsfeldzügen erst ermutigt. Als die Sowjets im November des vergangenen Jahres das Land überraschend verlassen mußten, weil sie mittlerweile den von den Amerikanern aufgegebenen Erzfeind Äthiopien mit Waffen versorgten, engagierten sie sich voll und ganz in dem von der Carter-Administration hinterlassenen Machtvakuum: Sie lieferten an das chaotische Revolutionsregime in Addis Abeba seitdem Waffen im Werte von ebenfalls über zwei Milliarden Mark. So ist das Horn zu einem internationalen Krisenherd ersten Ranges geworden.

Da kommt ein Buch wie das von Völker Matthies gerade zur rechten Zeit:

„Der Grenzkonflikt Somalias mit Äthiopien und Kenya. Analyse eines zwischenstaatlichen Konflikts in der Dritten Welt“; Afrika Verlag, Pfaffenhofen 1977; 496 S., 50,– DM.

Es handelt sich um eine umfangreiche, ungewöhnlich sorgfältig durcharbeitete Dissertation, die sich vor allem mit dem Zeitabschnitt 1960 bis 1970 beschäftigt, jedoch, wenn auch etwas mangelhaft, bis zum Sommer 1977 fortgeschrieben ist. Auf 478 engbedruckten Seiten werden die historischen Ursachen für die Grenzkonflikte analysiert, die Verwicklung der Großmächte in diesen Raum, die Umschichtung der Allianzen. Auch, Skepsis, ob sich das Problem gütlich regeln lassen kann, wird laut. Nicht umsonst zitiert der Autor, im letzten Satz einen der besten Somalia-Experten, Saadia Touval, mit der bereits vor fünfzehn Jahren getroffenen Feststellung: Somalia und Äthiopien „müssen sich wahrscheinlich damit abfinden, daß sie mit dem ungelösten Problem leben müssen“.

Matthies präsentiert also den Hintergrund für die gegenwärtigen und kommenden Krisen. Ihre Anlässe finden sich bereits in der kolonialen Epoche Djiboutis, Somalias und Kenias, der willkürlichen Grenzziehung durch die Europäer. Dies ist allerdings nicht außergewöhnlich auf dem afrikanischen Kontinent. Am Horn haben indessen sich die Grenzkonflikte ungewöhnlich zugespitzt: durch ein besonderes Maß an Droh- und Gewaltpolitik, einen außerordentlichen Rüstungswettlauf, durch zahllose Grenzzwischenfälle und Grenzkriege, die sich seit den frühen sechziger Jahren bis zum heutigen Tag hinziehen, wie auch durch die Beteiligung außerafrikanischer Mächte, vor allem der Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.