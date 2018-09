Weiß-Russisch: In Bad Goisern im Salzkammergut kann der Winterurlaub mit einem Russischstudium kombiniert werden. Der Kurs vom 12. bis 25. Februar kostet bei Halbpension 4500 öS. Anfragen an die Gesellschaft für Ost- und Südostkunde, Bismarckstr. 5, A-4020 Linz, Tel. (07 32) 7 33 80.

Rundstrecke: Nicht nur Kinder, sondern auch erwachsene Anfänger können in Wildhaus in der Ostschweiz das Skifahren „spielend“ erlernen. Ein neues Trainingsgerät, ein Skikarussell, soll vor allem das Gleiten, Umsteigen und Pflugfahren erleichtern.

Schnee-Durchwahl: Die Sportmöglichkeiten und Schneeverhältnisse im Wintersportgebiet des Höhen Vogelsberges kann man rund um die Uhr unter der Nummer (0 60 44) 20 03 erfahren.

Sonnentuch: Wer in Bad Reichenhall einmal im Trüben sitzt, sollte, anstatt zu verzweifeln, nach gelben Fähnchen mit einer roten Sonne Ausschau halten. Sie signalisieren, darauf dem Berg – mit der Predigtstuhlbahn in zehn Minuten zu erreichen – die Sonne scheint.

Startort Raststätte: Für Jugendliche ab 18 Jahre, auch für Gruppen, bietet das Jugendferienwerk e. V. Saarbrücken Zweiwochenurlaube im österreichischen Bruck an der Großglockner Hochalpenstraße. Die erste Gruppenfahrt startet am 17. 2. bis 28. 2., immer im Zwei-Wochenrhythmus bis zum 31.3. Im Preis von 398 Mark sind die Reisekosten, Vollpension und Reiseleitung eingeschlossen. Abfahrtsorte sind Saarbrücken, Mannheim, Stuttgart, München sowie jede Autobahnraststätte an dieser; Strecke. Informationen: Jugendferienwerk e.V., Bahnhofstr. 105, 6600 Saarbrücken.