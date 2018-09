Inhalt Seite 1 — Verraten und verkauft - oder beraten und betreut? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus Viedebantt

Der Mann war kreuzunglücklich mit uns in Ceylon. Er hätte sich im dicken Trubel an der Costa Brava pudelwohl gefühlt. Aber sein Reisebüro hatte ihm den Flug nach Sri Lanka aufgeschwatzt.“ So die authentische Schilderung eines psychologisch verpfuschten Urlaubs – der Höhepunkt eines arbeitsreichen Jahres war vergällt, weil ein sogenannter Urlaubsberater sein Metier nicht beherrschte. Der geschäftstüchtige Ceylon-Verkäufer ist keine Ausnahme in seiner Zunft, wenn wir unseren Versuchen in mehr als zwei Dutzend Reisebüros Glauben schenken dürfen.

Selten stießen wir dabei auf bösen Willen, auf Versuche, uns übers Ohr zu hauen. Häufiger begegneten wir allerdings Desinteresse, viel zu oft sahen wir uns mit mangelndem Fachwissen konfrontiert, und nie erlebten wir den ernstgemeinten Versuch, wenigstens ansatzweise unsere individuell bedingten Urlaubsvorstellungen zu erkunden. Selten gingen die Bemühungen der „Verkäufer“ über die beiden: Fragen „Was wollen Sie zahlen?“ und „Wo wollen Sie denn hin?“ hinaus. Die Regel war es, daß die „Beratung“ sich ausschließlich auf das Konfektionsangebot aus einem oder zwei Katalogen der Reisekonzerne stützte. So kämen nur die „Großen“ zum Zug, kleine Reiseveranstalter haben unserer Beobachtung zufolge keinen Platz im Reisebüro. Ferienziele, die nicht im Neckermann- oder TUI-Katalog Raum gefunden haben, finden auch im Kundengespräch keine Fürsprecher. So unsere einhellige (wenngleich selbstverständlich nicht repräsentative) Feststellung.

Mit drei Arten, Ferien zu machen, wollten wir die seitens ihrer Branche immer wieder gelobten Reiseberater erproben: Jeder von uns sollte ein Sommerurlaubsgebiet eigener Wahl und gemäß persönlicher Kenntnis erfragen, jeder sollte sich über eine herbstliche Ferienwoche in Deutschland informieren und schließlich wollten wir die günstigsten Flugverbindungen nach Amerika und quer durch die USA erkunden. Gesine Froese hatte Mallorca als ihr Wunschziel erkoren, sie besuchte Reisebüros in Hamburg, Lüneburg, Pinneberg und Buxtehude. Werner Dageför, der Stuttgarter Reisebüros als Kunde aufsuchte, wollte im Sommer nach Italien reisen. Wolfram Runkel war in Essen, Duisburg und Düsseldorf vor Ort, sein fiktives Wunschziel hieß Irland. Ich fragte in Wiesbaden, Frankfurt und Mainz nach dem Juli auf Gran Canaria. Der Irlandinteressent stellte sich als Familienoberhaupt mit zwei Kindern vor, die anderen traten als Einzelreisende, respektive als Paar vor die prospektgezierten Theken.

Im düsteren Bild, das sich uns im Reisegewerbe zeigte, war überraschenderweise der Kohlenpott ein Lichtblick. Mag sein, daß ein zweifacher Vater ein „leichterer“ Reisebürokunde ist als Einzelreisende, vielleicht sind die Agenturen zwischen Rhein und Ruhr auch auf ein spezifisches Kundeninteresse besser eingestimmt als in anderen Regionen, Tatsache ist jedenfalls, daß sich unser Mann im Westen vergleichsweise gut betreut fühlte. Vor allem an Ratschlägen für eine herbstliche Deutschlandwoche fehlte es nicht; abgesehen von einem klimatisch heiklen Versprechen, im September noch im Titisee oder im Schluchsee wohlig baden zu können, waren die Empfehlungen auch durchaus akzeptabel. Doch selbst im Ruhrgebiet war die Angebotspalette auf die entsprechenden Seiten in drei gängigen Katalogen begrenzt. Auch die Varianten für USA-Reisen wurden dem Kunden zu dessen Zufriedenheit erläutert, wenngleich erst auf entsprechende Nachfrage. Ohne solches Nachhaken blieb es beim ABC-Flugkatalog, zu dem in allen Städten automatisch gegriffen wurde, wenn nur das Stichwort „Amerika“ fiel. Enttäuschend waren hingegen in der Regel die Auskünfte, die der potentielle Irland-Urlauber über die Insel erhielt. Da wurden seiner Familie einmal Shannonkreuzer und Zigeunerwagen als besonders kinderfreundlich empfohlen, im Nachbarbüro wurden beide als kindergefährdend mit dem Bann belegt. Neben dem Zigeunerwagen müsse man überdies herlaufen, weil das Roß zwei Erwachsene und zwei Kinder nicht zu ziehen vermöge. Und ein Badeurlaub sei an Eires Küsten überhaupt nicht möglich, erfuhr der konsternierte Irland-Kenner. Sein Gesamteindruck: „Für Deutschland und Amerika eine zufriedenstellende Beratung, für Irland war sie unzureichend. Es empfiehlt sich, mit etwas Vorkenntnis ins Reisebüro zu kommen, um weiterführende Fragen stellen zu können.“

Hinsichtlich der Zufriedenheit ein Minderheitenvotum, denn deutlich unerfreulicher waren die Erfahrungen der „Kunden“ in den anderen Landesteilen. Insbesondere der Versuch, etwas über Ferienmöglichkeiten im eigenen Land, in dem die Mehrzahl aller Deutschen bleibt, zu erfahren, erwies sich als ein Schlag ins Wasser. In den drei Stuttgarter Reisebüros existierten, abgesehen von einem vagen Hinweis auf die „Romantische Straße“, keinerlei Vorstellungen zum Urlaub in eigenen Grenzen; hier mußte der Interessent sogar ohne Kataloge abziehen. In Norddeutschland und im Rhein-Main-Gebiet waren wenigstens der obligatorische Hummel-Prospekt, Neckermanns Broschüre oder der DER-Hobbyreise-Katalog präsent. Aber Rat war dazu keiner zu erhalten, selbst auf die direkte Frage nach weiteren Möglichkeiten zur Ferienreiterei kam nur die lakonische Antwort: „Da gibt es keinen anderen Veranstalter“, begleitet von einem autoritätsgewissen Pochen auf das DER-Heft. Deutschland ist – ökonomisch vielleicht verständlich – kein Thema in deutschen Reisebüros.