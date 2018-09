Inhalt Seite 1 — Ägypten bietet mehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich komme wieder“, sprach der Professor aus Wolfsburg beim Abschied auf dem Flugplatz von Kairo. „Das war meine erste, aber nicht meine letzte Ägyptenreise.“ Sprach’s zu Fawzi (sprich: Fausi) Sangak, Chef des Unternehmens Nilreisen in Hamburg.

Der Professor, Mitglied einer Reisegruppe von 44 Ärzten, war im November mit Nilreisen zum Nil gereist. Die Doktoren und Professoren hatten in 15 Tagen die klassischen Aspekte des klassischen Reiselands kennengelernt, die Pyramiden und die Zitadelle, Abu Simbel und die Tempel von Luxor und Karnak, das Tal der Könige und das Tal der Königinnen... Und mehr noch: Sie hatten vier Krankenhäuser besucht, die ehrwürdige Universität El Ashar und die Wissenschaftsredaktion von Al Ahram, der größten Zeitung des Landes.

Die Wege hatte ihnen der Bürochef an Ort und Stelle selbst geebnet. Sangak kommentiert den persönlichen Einsatz für jede seiner Reisegruppen eher untertreibend: „Ägypten ist kompliziert. Man ist besser selbst dabei.“

Der mitreisende Sangak hat die Firma 1974 gegründet, weil er der Ansicht war und ist, daß Ägypten seinen Besuchern mehr als andere Länder bietet und daß er als Ägypter (inzwischen mit deutscher Staatsangehörigkeit) mehr für seine Gäste tun kann, als sie zu Pyramiden und Totentempeln zu begleiten. So gibt es in den beiden Ägyptenreisen vom Typ A und B (zum knapp kalkulierten Pauschalpreis um 1800 Mark) Extras, die in landläufigen Studienreisen selten erscheinen: im Sommer ein mehrtägiger Badeaufenthalt am Strand von Alexandrien (Sangak: „Die Leute sollen auch die ägyptische Küste kennenlernen“), in den Wintermonaten ein Segelausflug zu den Lord-Kitchener-Inseln sowie den Besuch eines Fellachendorfs im Nildelta und der Oase Fayum.

Speziell interessierten Gruppen präsentiert der wendige Veranstalter seine komplizierte Heimat von alltäglichen Seiten. Er arrangiert Visiten und Gespräche in Schulen und Universitäten, Missionen und Kliniken, wissenschaftlichen Labors, Zeitungsredaktionen, Fabriken oder Bauerndörfern sowie private Begegnungen zwischen den Gästen und ihren einheimischen Kollegen. Diese unmittelbaren Kontakte hält er gewiß zu Recht für einen entscheidenden Vorzug seines Angebots, ferner den Komfort von innerägyptischen Linienflügen (die schneller, aber nicht unbedingt zuverlässiger sind als die Bahn) und erstklassigen Hotels.

Die seit drei Jahren unveränderten Preise („Obwohl in Ägypten alles teurer wird“) kann er sich ebenfalls als Verdienst anrechnen. Die Nil-Arrangements von und bis Frankfurt – wohlverstanden ohne Anschlußflug, Abu Simbel (140 Mark), Einzelzimmerzuschlag (400 Mark) und (im Kleingedruckten mitgeteilt) zweite Hauptmahlzeit; außerdem gegebenenfalls ohne die Kosten für die Ausflüge ins Delta und zur Oase – summieren sich im übrigen schließlich doch, damit keine Irrtümer entstehen, ohne Nebenkosten auf rund 2700 Mark.

Fawzi Sangak operiert auch noch ein wenig in Marokko (klassische Rundreise und Badeferien in Agadir: jeweils 15 Tage zum Preis um 1800 und 1600 Mark), aber 80 Prozent des Buchungsaufkommens bezieht er aus dem Ägyptenangebot, das er durch Etablierung einer eigenen Agentur im nächsten Jahr (German Travel Agency) krisenfester und perfekter machen will.