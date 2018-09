In den romanischen und den angelsächsischen Ländern weiß man es seit Jahren, in Deutschland spricht es sich nur zögernd herum: Der 1928 in Kolumbien geborene Gabriel Garcia Marquez ist einer der bemerkenswertesten zeitgenössischen Schriftsteller. Sein Roman „Hundert Jahre Einsamkeit“ von 1967, der es, obwohl alles andere als unkompliziert und seit Jahren ein Gegenstand wissenschaftlichen Interpretations-Bemühungen, zum Weltbestseller brachte, stellt für viele geradezu den Inbegriff der neuen, selbständig gewordenen lateinamerikanischen Literatur dar. Die armselige, wirre und brutale geschichtliche Realität des Subkontinents steigert Garcia Marquez verdeutlichend ins Phantastische. Mitfühlend und zugleich schonungslos verwandelt er die Wirklichkeit in einen modernen Mythos, in dem sie sich selber erkennen und der Welt mitteilen kann.

Am Anfang seiner schriftstellerischen Laufbahn war Garcia Marquez, vorwiegend in Venezuela, Journalist Seine Spezialität war die gründlich ausrecherchierte politische Reportage. In spanischer Sprache sind inzwischen drei Bücher mit gesammelten journalistischen Arbeiten aus jener Zeit erschienen, „da ich noch jung und unausgewiesen war“. Seit der Fertigstellung seines letzten großen Romans „Der Herbst des Patriarchen“, der in diesem Frühjahr auch in deutscher Sprache erscheinen wird, treibt Garcia Marquez wieder Journalismus; insbesondere arbeitet er an einem Buch über Cuba. Er kennt die Insel gut, hat wiederholt längere Zeit dort gelebt, ist ein Vertrauter Castros (und war auch als Sozialist unabhängig genug, jetzt einem von Castros politischen Gefangenen nach fünfzehnjähriger Haft zur Freiheit zu verhelfen).

1976 beschrieb er minuziös den Verlauf der cubanischen Intervention in Angola als erster, vertrat er in jenem Bericht die Auffassung, daß Cuba damals nicht auf Weisung der Sowjetunion, sondern aus eigenem Antrieb gehandelt habe, erst nachträglich von der UdSSR unterstützt. Ein Jahr darauf, im Frühjahr 1977, besuchte er Angola, um herauszufinden, wie der Sieg der Kommunisten das Land verändert hat. Er fand es am Rande des Zusammenbruchs; er fand Gründe dafür und auch Gründe für Hoffnungen. Hier veröffentlichen wir, in zwei Teilen, die Reportage, die das Ergebnis jener Reise war.

Dieter E. Zimmer