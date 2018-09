Viele erregen sich über die ungeliebten Zuwanderer aus dem Commonwealth

Von Ralf Dahrendorf

Alles schien für Premierminister Callaghan zu laufen: Die Inflationsrate fällt in den Bereich einstelliger Zahlen, Zahlungsbilanz und Handelsbilanz sind positiv, die Einkommenspolitik ächzt und stöhnt, aber hält, und aus Westminster kommen wenig Störungen, denn das Parlament hat im ganzen Jahr nur zwei große Gesetze zu beraten; eines über Schottland und Wales, das andere über Europa wählen. Vor zwei Wochen lag die Labour Party bei Meinungsumfragen zum erstenmal seit 1974 vor den Konservativen; noch ein vielversprechender Haushalt, und die Zeit wäre reif gewesen für Unterhauswahlen.

Das muß heute im Konjunktiv gesagt werden, denn über Nacht hat die konservative Parteivorsitzende Margaret Thatcher die politische Szenerie Großbritanniens verändert. Besaß vor zwei Wochen Labour in den Meinungsumfragen zwei Punkte Vorsprung, so liegen heute die Konservativen elf Punkte vor Labour (50:39) – ein sensationeller Umschwung. Der Grund ist, daß Margaret Thatcher es gewagt hat, das große Tabu der britischen Gesellschaft anzupacken: die Frage, die auf der Insel mit dem mißverständlichen Stichwort Race bezeichnet wird, also die der farbigen Einwanderer.

Ineinem Interview sprach sie vor zwei Wochen mit der ihr eigenen stählernen Eindringlichkeit davon, daß es wichtig sei, die großen Tugenden des britischen Volkes zu erhalten. Man müsse zu diesem Zweck der rechtsradikalen National Front den Weg verbauen. Das ginge aber nur, wenn man verstehe, daß die Leute beunruhigt seien, weil sie mit farbigen Einwanderern überschwemmt werden. Das Land könne mit seinen neuen Bürgern nur fertigwerden, wenn die Einwanderung jetzt aufhöre. Dafür wolle ihre Partei eintreten.

Das war vorsichtig genug gesagt, hat aber einen Sturm ausgelöst. Im Unterhaus zeigte der Premierminister sich staatsmännisch und fragte nur an, wie die ehrenwerte Dame denn angesichts der von konservativen Regierungen eingegangenen Verpflichtungen ihren Plan zu realisieren gedenke. Dazu muß man wissen, daß auch die Konservativen zwei Verpflichtungen anerkennen: die gegenüber britischen Paßinhabern, also allen, die bei der Unabhängigkeit ihres Landes diese Option erhalten haben; und die gegenüber direkten Familienangehörigen der bereits Eingewanderten, einer vor allem angesichts südasiatischer Familienstrukturen wenig eindeutigen Kategorie. Frau Thatcher wußte keine Antwort, zog sich den Zorn der Hinterbänkler, der Zeitungen und wohl auch ihrer eigenen Partei zu. Aber der Rückzieher, den sie am letzten Wochenende vor den jungen Konservativen, machte, klang eher wie eine Bestätigung. „Wir werden unsere Verpflichtungen selbstverständlich einhalten“, sagte sie, „aber ich glaube, daß wir unsere traditionelle Toleranz und Fairneß in diesem Lande nur dann erhalten und sichern können, wenn wir die Zahl der hereinkommenden Einwanderer jetzt beschränken.“

Damit ist klar, daß das Thema nicht mehr wegzuwischen ist aus der Diskussion des Landes. Seine Explosivität reicht weit über die Küsten der Insel hinaus.