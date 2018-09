Inhalt Seite 1 — Titelkampf mit Eigentoren Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Klaus-Peter Schmid

Paris, im Februar

Am 27. Februar, null Uhr, wird der Wahlkampf in Frankreich offiziell eröffnet. So will es das Gesetz – doch die Politiker scheren sich herzlich wenig darum. Schon seit Monaten tobt der Kampf um die 491 Sitze der Nationalversammlung, die am 12. und 19. März auf dem Spiel stehen. Die Franzosen sind der politischen Dauerberieselung langsam müde und wechseln das Fernsehprogramm, wenn Politiker auf der Mattscheibe erscheinen. Der bekannte linke Rechtsprofessor Maurice Duverger jammerte: „Hoffen wir, daß das Niveau des Wahlkampfes in den kommenden Tagen besser wird.“ Und die rechte Tageszeitung Aurore klagte: „Es ist erschreckend zu sehen, wie der Abstand zwischen der Bedeutung dieser Wahlen und der Mittelmäßigkeit der Diskussion wächst.“

Was da seit Monaten in Frankreich unter großem Aufwand von Menschen und Material abrollt, gleicht einem Fußballspiel, bei dem der Titelverteidiger einem ungestüm anrennenden Herausforderer gegenübersteht. Wegen des hohen Einsatzes ist Eleganz nicht gefragt. Offene und versteckte Fouls sind an der Tagesordnung. Das Überraschende an diesem verbissenen Titelkampf ist jedoch, daß keine der beiden Mannschaften geschlossen auftreten kann. In aller Öffentlichkeit werden interne Streitereien ausgetragen, beschimpft man sich, schießt man Eigentore. Und dabei – alles spricht dafür – wird es bis zur letzten Minute bleiben;

Selbst als Titelverteidiger hat es die Regierungsmannschaft nicht geschafft, wenigstens im Wahljahr ihre Rivalitäten zu vergessen. In den meisten Wahlkreisen treffen zwei Regierungsvertreter aufeinander, bisweilen sind es sogar vier. Da Giscardianer und Zentristen die Zahl gaullistischer Abgeordneter im nächsten Parlament möglichst klein halten möchten, scheint ihnen die Niederlage des Gaullisten bisweilen wichtiger als der Sieg über die Linke. Die Gaullisten wiederum verdächtigen ihre Partner nach wie vor, sie suchten einen Kompromiß mit der Linken. Immerhin hat sich das Regierungslager darauf geeinigt, daß sich zur Stichwahl am 19. März nur derjenige Kandidat aus den eigenen Reihen präsentiert, der am besten plaziert ist.

In dieser verworrenen Situation ist Jacques Chirac zur dominierenden Figur geworden. Mit ungeheurem Einsatz spielt er die Rolle des Rechtsaußen. Sicherlich ist er der größte Vereinfacher unter den Wahlkämpfern. Jede Woche zieht er durch Frankreichs Provinzen, um den Leuten einzubleuen, daß die Alternative „Freiheit oder Kollektivismus“ heißt. Für den Fall eines linken Sieges prophezeit er ein Regime der Knechtschaft und der wirtschaftlichen Katastrophe. Schwankenden Wählern sucht er mit seinen apokalyptischen Visionen Angst einzujagen. Und wenn er tagtäglich versichert, er sei felsenfest vom Sieg der Regierungsparteien überzeugt, dann möchte man ihm diese Zuversicht fast abnehmen.

Manchem Mitstreiter Chiracs ist es gar nicht recht, daß die spektakulärsten Angriffe gegen den Gegner auf dem rechten Flügel vorgetragen werden. Doch Chirac übertönt alle, auch Premierminister Raymond Barre, der kraft seines Amtes eigentlich der Kapitän der Regierungsmannschaft sein müßte. Doch Barre ist den Gaullisten zu sanft, er kommt ihnen mit seiner Gewissenhaftigkeit zu bieder vor. Barre muß sich auf eine Mitte und einen linken Flügel stützen, die weder durch vorbildlichen Einsatz noch durch eine klare Konzeption glänzen. Darum ist der Premier praktisch ein Einzelkämpfer geblieben. Seine Vorschläge für die nächste Regierung, das „Programm von Blois“, sind fast schon wieder vergessen.