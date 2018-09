Inhalt Seite 1 — Warten auf gutes Wetter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Andreas Knudsen

Die fliegende Kundschaft benennt es nach Hausfrauenart. Milchsuppe und Waschküche sind die landläufigen Bezeichnungen für häufig auftretende Wetterlagen während der Wintermonate. Der Flugverkehr hat dank Verfeinerung seiner Hilfsmittel gelernt, mit Schneetreiben oder Nebel besser fertig zu werden. Seit dem lebenserhaltenden Spruch der Pioniere „Nichts sehen, nicht fliegen“ ist die Grenze weit nach vorn verschoben worden in Richtung Allwetterflugbetrieb.

Dennoch hat jede Fluggesellschaft in diesen Tagen ihren Ausweichflugplan in der Schublade und setzt ihn in Kraft, wenn die Meteorologen das Zeichen geben. Dann dreht sich ein Karussell, auf das aufzuspringen nicht allen Fluggästen rechtzeitig gelingt. Planmäßiger Abflug von Frankfurt, aber die Maschine steht in Köln oder Amsterdam, Flugannullierungen, Wartelisten – das Durcheinander ist perfekt. Privatwagen und Zubringerbusse machen sich auf den Weg, die Bundesbahn verstärkt ihre Züge, auf den Informationstafeln der Flughäfen rattern die Zeichen und die Zeiten, markieren Ausfälle oder Verspätungen, an den Schaltern werden Informationen über die Lage mit oder ohne Verbindlichkeit gehandelt. Wetter ist immer noch ein Thema.

Im Luftfahrthandbuch Deutschland der Bundesanstalt für Flugsicherung heißt es zum Thema Winter, Unterkapitel Niederschläge: „Die Höhe der Niederschläge wird mit einem Spezialmeßgerät mit Meßscheibe und Millimeterskala gemessen. In jedem Startbahndrittel sind mehrere Meßpunkte vorgesehen. An jedem Meßpunkt wird die Höhe als Mittel aus drei Messungen festgestellt. Danach wird für jedes Startbahndritte! die größte gemessene Schneehöhe gemeldet. Zur Unterscheidung gelten folgende Kriterien: Trockener Schnee wird, wenn er von Hand zusammengepreßt wird, hinterher lose auseinanderfallen, nasser Schnee haftet hinterher aneinander und bildet einen Schneeball, Schneematsch ist wassergesättigter Schnee, der auseinanderspritzt, wenn man mit dem Fuß fest auf den Boden tritt.“

Eine Broschüre der Frankfurter Flughafen AG, gewidmet dem Winterdienst, beginnt mit den drei Worten „Schon im Sommer...“ Organisationspläne sind frühzeitig vorzubereiten. Maximal zweihundert Mann kämpfen auf Rhein-Main, einem der wichtigsten. Flughäfen der Welt, gegen Schnee und Glatteis, Tag Und Nacht umschichtig, wenn’s sein muß. Es sind Leute, die sonst in der Gärtnerei oder in Betriebswerkstätten arbeiten oder Vorfeldbusse bewegen. Baufirmen „leihen“ Arbeitskräfte aus, Rufbereitschaft gilt bis Ende März, Urlaub gibt es höchstens für wenige Tage.

Das Gerätearsenal ist überall nahezu identisch: Schneepflüge und -schleudern, Kehrblasgeräte, Schneepflüge für Harnstoff und Sand, Enteisungsgeräte. Klimatische Besonderheiten oder etwa das Fehlen von Ausweichpisten zwingen auch auf kleineren Plätzen zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand; ein Beispiel ist München, das oft stärkere Schneefälle als Frankfurt hat und die einzige Bahn schließen muß, bis sie geräumt ist.