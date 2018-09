Kleinstcomputer erobern in Japan schneller als bei uns den Haushalt. Die japanische Firma Silver Seiko stellte unlängst eine vollautomatische Strickmaschine vor, die nicht, wie bisher üblich, von Lochkarten gesteuert wird, sordern das gewählte Muster von einer einfachen Zeichnung übernehmen kann, die mit einem Spezialstift auf einer durchsichtigen Folie aus freier Hand entworfen oder aus Büchern, Zeitschriften oder von Photos abkopiert wird. Eine optische Einrichtung tastet das Muster ab und überträgt die Einzelheiten in das elektronische Gedächtnis der Maschine. Die Maschine strickt dann, gesteuert von ihrem „Gehirn“, das gewählte Muster in verschiedenen Farben und auf unterschiedlichem Hintergrund. Einen ähnlich „intelligenten“ Plattenspieler entwickelte die Firma Sharp. Er ist mit einem Sensorarm ausgerüstet, der innerhalb einer Sekunde die Platte auf optischem Weg berührungslos abtastet und dabei ihre Größe, die vorgeschriebene Geschwindigkei; und die Lage der Pausen feststellt und speichert. Ein eingebauter Kleinstcomputer steuert an Hand dieser Werte den Tonarm sehr genau und macht möglich, daß etwa vorgewählte Abschnitts der Platte nacheinander abgespielt, bestimmte Stücke übersprungen oder andere Aufnahmen wiederholt werden.

„Heuer wieder Pollen“: Mit dieser Rundfunkansage können heuschnupfige Münchner wahrscheinlich im Jahr 1978 rechnen; zwischen dem 20. Mai und dem 20. Juni könnten die Warnmeldungen gar täglich durchgegeben werden. Denn in eben diese Zeit fällt einer Fünfjahresstudie des Umweltbundesamtes zufolge der höchste Blütenstaubgehalt von Gräsern: Bis zu 275 Pollen pro Kubikmeter Luft zählten die Forscher. Als sie ihre Pollenwerte mit einer ärztlich kontrollierten Patientengruppe verglichen, entsprach deren Beschwerdebild den täglich gemessenen Veränderungen des Blütenstaubgehaltes. Eine optimale Entwicklung der Gräser im Raum München, das erbrachte die „Voruntersuchung zur Errichtung eines Pollenwarndienstes“ zudem, ist an warme, regenarme Apriltage gebunden. Meteorologische Auswertungen ergaben, daß 85 Prozent aller Tage mit hohem Pollengehalt frei von Regenfällen waren. Eine rechtzeitige Warnung könnte den rund eine Million schniefenden Blütenfeinden hierzulande immerhin zu mildem Schneuzen verhelfen – wenn auch nicht zu Beschwerdefreiheit: Graspollen, der häufigste Anlaß für Inhalationsallergien, legen zur Hochsaison, mit dem Wind 100 Kilometer und mehr zurück.