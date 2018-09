Inhalt Seite 1 — „Fest entschlossen und gelassen“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hoffnungsvoll und optimistisch verließen vor rund vier Wochen Verhandlungsdelegationen und Journalisten das Frankfurter Hotel, in dem das zähe Ringen um die neue Technik in den Druck- und Verlagshäusern einen ersten Erfolg gezeitigt hatte. Heute ist von Optimismus keine Spur mehr.

Fast genau zwei Jahre nach der ersten Verhandlungsrunde im großen Kreis – drei Verbände auf Arbeitgeber- und vier auf Arbeitnehmerseite – schien im Januar dieses Jahres der Durchbruch erreicht; davon sprachen nicht nur Zeitungen und Agenturen.

Detlef Hensche, Hauptvorstandsmitglied der IG Druck, blieb allerdings skeptisch. Das hier erzielte Ergebnis sei „keineswegs eine Einigung“ in Sachfragen, betonte er immer wieder. Und er behielt recht. Jetzt stehen Streik und Aussperrung vor der Tür. „Wir sind entschlossen und gelassen“, sagt Hensche heute.

Der Tarifvertragsentwurf, auf Grund der in Frankfurt gemeinsam beschlossenen „Leitlinien“ formuliert, enthielt nicht das, was die IG-Druck-Mitglieder als Kompromiß anzunehmen bereit waren. Die große Tarifkommission lehnte das Papier nach massivem Druck der Basis auf Vorschlag der beiden Vorsitzenden Leonhard Mahlein und Erwin Ferlemann ab.

Ein ganz normaler demokratischer Vorgang, und doch: Zehn Tage zuvor hatte die Tarifkommission in Frankfurt immerhin nach heftigen Debatten die „Leitsätze“ in einer Abstimmung mit 28 gegen 18 Stimmen gebilligt. Sie enthielten bereits die kritischen Punkte: Die Besetzung der Bildschirmgeräte mit Setzern wurde auf fünf Jahre und bestimmte Terminals begrenzt, und die finanzielle Lösung war auch in diesem Papier bereits erkennbar.

Mahlein und seine Mannschaft waren auch erst durch Warnstreiks der Genossen und Protestresolutionen wieder „auf den rechten Weg“ gebracht worden. Nun liegt den Arbeitgebern ein neuer Forderungskatalog mit den alten Vorstellungen vor, der die dauerhafte Besetzung aller elektronischen Geräte mit Facharbeitern verlangt.

Auf seiner Basis sollen – so will es die Gewerkschaft – die Verhandlungen wieder aufgenommen werden. Doch die Arbeitgeber wollen nicht noch einmal von vorne anfangen. Ihre Verhandlungsreserven seien voll und ganz ausgeschöpft, erklärten sie schon in Frankfurt. Einen anderen Vertrag als den Entwurf werde es nicht geben.