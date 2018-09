Mit wohlwollendem Lächeln und einladender Geste beteuert das sympathische junge Ehepaar: „Aber sicher, alle Plätze sind frei, kommen Sie doch herein.“ Hereinkommen ins Abteil des Intercity von München nach Hamburg. Wir sind uns einig. Alle drei wollen wir unsere Ruhe, wir lassen uns behaglich in die weichen Polster zurückfallen und stecken unsere Nasen in die jeweilige Reiselektüre.

Rumms, die Schiebetür geht auf. Drei kleine Stoppelbärtige schauen verschüchtert und fragend erst auf die drei leeren Sitze, dann auf uns. Das können nur Italiener sein, nun ist wohl Schluß mit der besinnlichen Ruhe. Sehr zögernd kommt endlich unser Kopfnicken.

Sie setzen sich, und einer beginnt zu erzählen! Seine Kameraden und er seien gar keine Italiener – verblüfftes Nase-aus-dem-Buch-heben unsererseits –, sie seien Sizilianer. Na also! Mädchengeschichten, Messerstechereien, Mord und Mafia. Die Assoziation ist so prompt wie es ein Vorurteil nur sein kann.

Seit neun Jahren arbeiten sie in Wolfsburg bei VW, etwa zweimal im Jahr besuchen sie ihre Familien im Süden.

Ich fühle mich jetzt mies in meiner abweisenden Haltung gegenüber diesen armen Gastarbeitern. Schluß also mit den Vorurteilen, entschieden klappe ich mein Buch zu und wende mich meinem sizilianischen Nachbarn zu. Der fährt fort: „Die Trennung von Frau und Kindern, die Kälte, die harte Schufterei, ja selbst die hohen Preise, an all das kann man sich gewöhnen.“

„Aber das Problem, das sind ... die Türken! Man ist ja seines Lebens nicht mehr sicher. Fordert man in einer Diskothek zufällig eine Türkin zum Tanz auf, hat man sofort ein Messer zwischen den Rippen. Die türkischen Männer dagegen?Immer vier, fünf Mädchen gleichzeitig im Arm! Kein Wunder, bei ihrer merkwürdigen Religion. „Die Türken, die sollen gefälligst dahin zurückgehen, wo sie hergekommen sind!“

Monika Fresenius